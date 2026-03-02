Хипермаркет във Варна също със заплаха за бомба?

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Ст. Трендафилов

Голям хипермаркет във варненския квартал "Младост" също е получил сигнал за бомба, съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

От снимка, публикувана от живеещ в района варненец, се виждат полицейски коли и линейка близо до входа на магазина.

В 8:00 бях там като отвориха и имаха някакъв проблем с алармата, не спираше да пищи, написа друг потребител на социалната мрежа.

Това е поредното място, за което се знае, че има сигнал за бомба. Първо беше евакуиран Гранд мол, след това стана ясно, че и в другите два търговски центъра - Делта планет мол и Варна мол, както и на летището е имало подобни злоумишлени съобщения.

"Всички обекти, които са имали злоумишлени съобщения, към момента са възстановили работата си. Полицейските служители са ги проверили и са отворени за посетителите си", съобщиха официално от Областната дирекция на МВР в морската столица.

