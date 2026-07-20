Хирурзи, спасили мъж с прерязана артерия на крака: През лятото се увеличават тежките травми след инциденти с остри инструменти

Пиксабей

Повече пациенти с тежки травми, получени при инциденти с остри инструменти, приемат през летните месеци в Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас (УМБАЛ – Бургас), съобщиха от лечебното заведение. Сред последните случаи е възрастен мъж, приет по спешност с прерязана артерия на крака и масивно кървене.

Травмата е получена при битов инцидент по време на работа в градината.

„Нараняването беше много тежко - прерязана беше една от артериите зад коляното, на място, където се отделя от основен кръвоносен съд на подбедрицата. Подобно нараняване води до много бърза и обилна кръвозагуба и без навременна медицинска намеса може да бъде фатално“, обясни д-р Радослав Шишков, който е съдов хирург, предаде БТА.

Мъжът е опериран по спешност от екип на Клиниката по съдова хирургия в лечебницата. Лекарите са извършили реконструкция на увредените съдове, за да възстановят кръвообращението и да запазят крайника. Спешната операция е продължила няколко часа през нощта. Пациентът вече е изписан от болницата и се възстановява.

От лечебното заведение посочват, че при подобни тежки съдови травми времето за реакция е решаващо, тъй като значителната кръвозагуба може да застраши живота на пациента. Медиците напомнят, че при силно кървене трябва незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112. До пристигането на медицински екип раната трябва да бъде притисната силно и непрекъснато с чист материал.

Редактор "Екип на Петел",

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