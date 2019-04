Хирурзи откриха напълно формирани зъби в мозъка на бебе

Снимка Булфото

След като забелязват, че главата на бебето расте необичайно бързо за възрастта си, хирурзи се натъкват на едно изключително рядко медицинско състояние: бебешки тумор с напълно формиран зъб.

За случаят е съобщено за първи път през 2014 г. в The New England Journal of Medicine. Неврохирурзи от Университета на Мериленд и детската болница „Джон Хопкинс“ в Балтимор извършват Магнитно-резонансна томография на мозъка на 4-месечно бебе, съобщи obekti.bg.

Изображенията разкриват наличието на тумор с размера на орех, който на пръв поглед разполагал с множество малки структури по дясната си страна. Бебето е оперирано веднага, а туморът е отстранен. Необичайният растеж се оказва краниофарингеома – рядка форма мозъчен тумор, който произхожда от ембрионални остатъци на фарингеалния джоб. Той се среща най-често при малките деца, въпреки че е откриван и при възрастни. Намира се близо до хипофизната жлеза. Това е малък ендокринен орган в човешкото тяло, разположен в sella turcica. Тя ръководи дейността на всички останали жлези в човешкото тяло, като оказва ефективен контрол върху тях. Този тип тумори са доброкачествени.

Това обаче не е най-изненадващото в случая. По време на операцията хирурзите откриват, че туморът е бил пълен с „множество напълно формирани зъби“. Подобни тумори са известни като тератоми. Те могат да бъдат съставени от няколко различни типа тъкани, като кости, мускули или косми. Не е ясно обаче как и защо зъбите са се озовали в краниофарингеома.

За щастие, туморът е отстранен, а детето се възстановява успешно през идните месеци.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html