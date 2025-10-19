Хладно остава в неделя

снимка: Булфото

Слънчево време прогнозират синоптиците за днес, но все още в планините и край морето ще има облаци и ще превалява дъжд до обяд.

Максималните температури ще са между 13° и 18°, в София около 13 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2 градуса.

Край морето преди обяд облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. След обяд ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

