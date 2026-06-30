Холанд донесе в края победата на Норвегия над Кот д'Ивоар на Мондиала

кадър: БНТ

Гол на Ерлинг Холанд в 86-ата минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот д'Ивоар с 2:1 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, игран в Далас. Преди това Антонио Нуса бе извел скандинавците напред в резултата в края на първата част, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края на редовното време. Това бе пето попадение на нападателя на Манчестър Сити за турнира, който продължава да се бори за голмайсторския приз.

Тимът на Столе Солбакен се класира за осминафиналите на Мондиала, където ще играе срещу Бразилия на 5 юли, предаде БТА.

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен заложи на най-силния си отбор, като бе дал почивка на почти всички титуляри при загубата от Франция. От тима липсваше единствено невъзстановеният от контузия Юлиан Риерсон, която получи при успеха срещу Сенегал. Срещу "петлите" Норвегия записа едва второто си постижение в последните 19 мача.

Първото положение пред една от двете врати бе за Ерлинг Холанд в третата минута, но ударът му с глава бе блокиран.

Тимът на Кот д'Ивоар отговори с шут на звездата на отбора Ян Диоманде. Малко по-късно Гислен Конан също стреля към вратата на скандинавския тим. Последна шут и на Никола Пепе от африканския тим.

В 37-ата минута отново Холанд стреля с глава, но топката не затрудни вратаря Фофана.

Антонио Нуса в 39-ата минута. Той получи топката от Мартин Йодегор отляво, влезе навътре в полето, направи финт срещу защитник и прати страхотен фалцов удар в левия ъгъл на вратаря Яиа Фофана.

Веднага след това Холанд можеше да удвои преднината след като топката му бе свалена в наказателното поле и той стреля с левия крак, но ударът му бе блокиран.

В 55-ата минута Кот д'Ивоар бе близо до изравняването, като Никола Пепе стреля с левия крак от малък ъгъл, но вратарят Ориан Ниланд изби с крак.

В 74-ата минута резервата на африканския тим Амад Диало изравни резултата. Той направи чудесно двойно подаване с Пепе, като навлезе на скорост в наказателното поле, размина двама защитници на Норвегия и с мощен удар с левия крак не остави шансове на Ниланд - 1:1.

В 86-ата минута Норвегия отново излезе напред в резултата в ключов момент. Патрик Берг събра около себе си трима защитника на съперника и подаде на непокрития Холанд, който само подложи левия си крак, за да отбележи за 2:1.

До края на редовното време тимът на Кот д'Ивоар се хвърли в атака, но норвежците имаха шанс да вкарат и трети гол в разредената защита на съперника. Африканците не успяха да вкарат и в седемте минути добавено време на втората част, което означаваше елиминация за тима.

Редактор "Екип на Петел",

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