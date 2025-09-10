Холанд и Норвегия с исторически мач с 12 гола

снимка: Пиксабей

Норвегия записа разгромна победа с 11:1 над Молдова в срещата между двата тима от 5-ия кръг на световните квалификации в група "I". По този начин скандинавците продължават безупречното си представяне с пети успех от пет мача, записвайки втората най-голямата победа в историята си в официален мач.

Звездата на домакините Ерлинг Холанд избухна с пет попадения в 11-ата, 36-ата, 43-тата, 52-рата и 83-тата минута като добави и две асистенции.

Другите голове отбелязаха Феликс Мюре в 6-ата, Мартин Йодегор в 45-ата и Тело Оосгор в 68-ата, 76-ата, 78-ата минута от дузпа и 91-вата минута. Дори и голът за гостите бе отбелязан от норвежец, като Лео Йостигор си вкара автогол в 74-тата минута.

Така Норвегия остава начело в групата с пълен актив от 15 точки и цели 6 преднина пред втория Италия, който е с мач по-малко. Молдова допусна пета загуба и с нулев актив е на дъното на класирането.

