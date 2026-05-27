Холанд към Гуардиола: За мен беше огромна чест да работя с най-добрия, благодаря ти за всичко

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд публикува трогателно съобщение към досегашния си наставник Джосеп Гуардиола. Както е известно, испанецът напуска поста си след 10 години начело на “гражданите”, в които спечели цели 20 трофея.

По този повод Холанд написа в социалните мрежи следното по адрес на Пеп: “Треньор, който никога не спираше да ни учи. Звучи налудничаво, но благодарение на теб величието ни се струваше нещо съвсем нормално. Дори след хеттрици, победи и трофеи винаги имаше още един урок, още едно предизвикателство и още едно ниво, към което да се стремим. Тази нагласа промени този клуб завинаги и промени и мен. За мен беше огромна чест да работя с най-добрия. Благодаря ти за всичко, шефе”.

Посланието бе придружено и със снимка на норвежкия голмайстор, който се прегръща с Гуардиола, пише Спортал.бг.

