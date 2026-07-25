Холанд накара гостите на сватбата на Джанлуиджи Донарума да направят популярното викингско гребане

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Ерлинг Холанд накара гостите да направят известното викингско гребане на сватбеното тържество на съотборника си от Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Скай Италия в събота, показва как норвежкият нападател Холанд задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират "Ро".

Викингското гребане беше започната от норвежки фенове по време на Световно първенство, а отборът се присъединяваше към публиката си след края на мачовете. Норвегия достигна до четвъртфиналите на турнира в САЩ, Мексико и Канада, припомня БТА.

Вратарят на италианския национален отбор Донарума и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха в град Фазано в южната част на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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