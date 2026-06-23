Холанд с нови два гола за нова победа на Норвегия

Стопкадър БНТ

Головата машина на Манчестър Сити отново се развихри.

Норвегия постигна втора поредна победа на Световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3:2 над Сенегал играят при 3:2 в двубой от група "I", игран на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд. Ерлинг Холанд отбеляза два от головете и вече има 4 от началото на шампионата. За скандинавците се разписа и Маркус Педерсен, а за Сенегал и двете попадения бяха дело на Исмаила Сар, пише Спортал.бг.

По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 1/16-финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спор с Франция. В момента "петлите" са начело благодарение на по-добрата си голова разлика, пише Спортал.бг.

Сенегал остана на трета позиция без спечелена точка, но още има шансове да продължи към директните елиминации, ако в последния кръг се наложи над Ирак, който също регистрира две загуби.

Редактор "Екип на Петел",

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