Холивудският актьор Джеф Бриджис е диагностициран с рак

Снимка: Фейсбук/Джеф Бриджис

Холивудската звезда Джеф Бриджис обяви на профила си в Туитър, че е диагностицилран с рак. Той изрази оптимизъм пред своите фенове, като разкри, че има екип от "невероятни лекари, които му вдъхват надежда с положителни прогнози".

Джеф Бриджис има над 200 филма в професионалната си биография. Той е най-известен на широката публика с филма "Лудо сърце" (2009), за който е отличен с наградите "Оскар" през 2010 и награди "Златен глобус" за най-добър актьор.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.