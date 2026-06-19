Хора от два хотела са евакуирани след огромен пожар в Слънчев бряг

Снимка Facebook, M. Neykova

Появиха се подробности за големия пожар, избухнал по-рано днес на една от най-оживените зони на Слънчев бряг.

Хора от близките хотели бяха евакуирани. Няма пострадали, но материалните щети са сериозни.

На помощ дойдоха огнеборци от Несебър и Поморие. Пожарът е локализиран, а дежурни екипи остават на място.

Огънят е забелязан първо от персонала на близкия хотел, пълен с туристи.

„Обадихме се на 112 и на пожарната в Слънчев бряг, те много бързо реагираха. Затворихме врати и прозорци в целия хотел, цялото крило“, казва Христо Чапкънов, управител на хотел.

„Отначало ние не разбрахме какво става. Приятелката ми стоеше с лице и ми каза: „Всичко гори“, и аз видях. Започна силен пожар, дим започна да се носи, казаха ни веднага да излезем“, разказва Оксана, цитирана от bTV.

„Гореше основно покривът, падаше вътре. Магазинът е работещ, няма хора, които да са пострадали“, посочва старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас.

Вероятната причина е човешка небрежност.

„Първоначалният сигнал е за отпадъци и дърво, запалени зад магазина. Дали е небрежност, това е предмет на разследване на МВР – Бургас“, казва старши комисар Николай Николаев.

Пожарът е локализиран, дежурни екипи остават на място.

Блиц припомня, че в края на май се запали хотел в курортния комплекс. След потушаването му стана ясно, че двама души са загинали.

Дни по-късно в курорта избухна нов пожар. Този път той беше в заведение, като огънят е тръгнал от кухнята. Служителите бяха евакуирани.

На 30 май голям пожар избухна и в района на Свети Влас. По първоначална информация огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци.

Редактор "Екип на Петел",

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