Хора от два хотела са евакуирани след огромен пожар в Слънчев бряг
Снимка Facebook, M. Neykova
Появиха се подробности за големия пожар, избухнал по-рано днес на една от най-оживените зони на Слънчев бряг.
Хора от близките хотели бяха евакуирани. Няма пострадали, но материалните щети са сериозни.
На помощ дойдоха огнеборци от Несебър и Поморие. Пожарът е локализиран, а дежурни екипи остават на място.
Огънят е забелязан първо от персонала на близкия хотел, пълен с туристи.
„Обадихме се на 112 и на пожарната в Слънчев бряг, те много бързо реагираха. Затворихме врати и прозорци в целия хотел, цялото крило“, казва Христо Чапкънов, управител на хотел.
„Отначало ние не разбрахме какво става. Приятелката ми стоеше с лице и ми каза: „Всичко гори“, и аз видях. Започна силен пожар, дим започна да се носи, казаха ни веднага да излезем“, разказва Оксана, цитирана от bTV.
„Гореше основно покривът, падаше вътре. Магазинът е работещ, няма хора, които да са пострадали“, посочва старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас.
Вероятната причина е човешка небрежност.
„Първоначалният сигнал е за отпадъци и дърво, запалени зад магазина. Дали е небрежност, това е предмет на разследване на МВР – Бургас“, казва старши комисар Николай Николаев.
Пожарът е локализиран, дежурни екипи остават на място.
Блиц припомня, че в края на май се запали хотел в курортния комплекс. След потушаването му стана ясно, че двама души са загинали.
Дни по-късно в курорта избухна нов пожар. Този път той беше в заведение, като огънят е тръгнал от кухнята. Служителите бяха евакуирани.
На 30 май голям пожар избухна и в района на Свети Влас. По първоначална информация огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци.
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