Хора отново поемат към Луната: НАСА готви историческа мисия след 53 години пауза

Човечеството е на прага на нова лунна ера. Още през март НАСА планира историческа мисия – „Артемис“ 2, която за първи път от над половин век ще изпрати хора в дълбокия космос по пътя към Луната.

„Това ще бъде първата пилотирана мисия към Луната от 11 декември 1972 г. насам. За последен път хора са пътували дотам по време на програмата „Аполо“ – когато повечето от нас дори не са били родени“, обясни в „Тази сутрин“ авиокосмическият инженер Тихомир Димитров, основател на Космическа академия за деца.

Мисията „Артемис 2“ ще изстреля четирима астронавти с новата тежкотоварна ракета Space Launch System. Космическият кораб Orion ще направи обиколка около Луната и ще се върне на Земята след около 10 дни – без кацане, но с ключова роля за бъдещите мисии.

Основната цел на полета е да се изпробват всички жизненоподдържащи системи – от защитата срещу космическа радиация до мониторинга на здравословното състояние на астронавтите. За разлика от орбитата около Земята, пътят към Луната минава извън естествения радиационен щит на планетата.

„Астронавтите ще поемат по-високи дози радиация и това трябва да бъде измерено изключително прецизно. Всичко на борда е ново – от тъчскрийн системите до санитарния модул“, обясни Димитров.

В мисията участват трима американски астронавти и един канадец. Сред тях е Кристина Кох, която ще стане първата жена, достигнала Луната в рамките на програмата „Артемис“. Командир на мисията е ветеранът Рийд Уайзман, а пилот е Виктор Гловър. Канадският астронавт Джеръми Хансън допълва международния характер на полета.

Причините за дългата пауза са две – липса на обществен интерес и финансиране. „В края на 60-те години бюджетът на НАСА е бил около 4% от БВП на САЩ. Днес е под 1%. С толкова ограничени средства нещата просто не могат да се случват бързо“, коментира експертът.

Ако „Артемис 2“ премине успешно, следващата голяма цел е „Артемис 3“ – мисията, която трябва да върне хора на лунната повърхност, вероятно още през следващите няколко години, предаде бТВ.

