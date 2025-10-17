Хора с ТЕЛК се обявиха срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки

кадър: БНТ

Хора със специални потребности протестираха в Пловдив срещу процедурата за подновяването на шофьорските им книжки и намаляването на тяхната валидност. Водачи от цялата страна с ТЕЛК решения се събраха пред Транспортна болница, където е една от трите действащи в България комисии, за да поставят своите искания за промяна в наредбата, която според тях е дискриминационна.

Протестиращите граждани с ограничени възможности настояват за равни права. Искат да се спазва закона за личните документи, където е записано, че срокът за книжките на хората с ТЕЛК е до 10 години, а ако са професионалните водачи - до 5 години, предаде БНТ.

"Участваме в този протест, защото не сме удовлетворени, затова че получаваме по-малко години , също така някои категории отпадат.", каза Костадинка Узунова, Районна организация на глухите в Пловдив.

Павел Савов – председател на БАРИС посочи, че "Искаме тази комисия да преглежда така, както е описано в директивата за транспорта."

Антоанета Кюлханска: "Аз идвам и дават 5 години, а няма нужда, защото съм здрава, само това, че не чувам добре. Защо трябва да идвам, това е проблем."

Протестиращите показаха и документи, които пречат на търговската им дейност.

Павел Савов – председател на БАРИС: "Този печат, който никой не знае на какво основание е, те ни прекратяват всякакъв достъп до трудова заетост, човек който иска нещо да прави свързано с колите - не."

Управителят на Транспортна болница в Пловдив се срещна с протестиращите. Според него лекарите спазват наредбите и закона. Но и той не отрече, че индивидуалната преценка на медицинското състояние създава условия за корупционни практики.

д-р Пламен Павлов – директор на Транспортна болница - Пловдив: "Ние действаме по начин, по който трябва да се даде, преценка за минали заболявания, настоящите и прогноза за бъдещите. Да излезем извън тези наредби означава да нарушаваме закона. Предпоставка е, разбира се, за корупционни практики, кое не е? Да и за корупционни практики съм изгонил миналата година очна лекарка."

В подкрепа на протестиращите в Пловдив дойдоха представители на автомобилната федерация. Предстоят протести в София и Горна Оряховица, където се намират другите комисии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!