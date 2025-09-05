Хора с увреждания ще участват в три турнира във Варна

Снимка Община Варна

На 8 и 9 септември предстоят поредните издания на турнирите по канадска борба и дартс за хора със специални нужди, както и за пострадали хора, придобили някакви увреждания. Целта е те да се запознаят със спорта и да осъзнаят, че могат да бъдат пълноценни граждани. Организатори на тези спортни събития са СК за хора с увреждания „Икар“ и СК по канадска борба „Арм Стронг“, със съдействието на Община Варна.

Тази година турнирите ще се проведат в хотел „Камчия“ в к.к Златни пясъци. В надпреварите се очаква да се включат над 50 участници от Варна, Берковица, Стара Загора, Казанлък, Бургас, Кърджали, Дряново, Пловдив, Добрич и Благоевград.

На 8 септември от 14.00 до 18.00 ч. ще се проведе турнира по канадска борба, като състезанието е в следните категории:

абсолютна категория лява и дясна ръка - мъже и жени с увредени долни крайници.

правостоящи мъже до и над 80 кг. и жени до и над 70 кг лява и дясна ръка.

мъже и жени със зрителни увреждания, лява и дясна ръка.

Състезанието е генерална репетиция за юбилейното 30-то световно първенство по канадска борба за хора с увреждания, което ще се проведе от 10 до 20.09.2025 г. в к.к Албена.

На следващия ден на същото място от 14.00 до 18.00 ч. е турнирът по дартс. На 9 септември от 11.00 ч., в зала „Локомотив“ ще стартира и национален турнир по лека атлетика за хора с увреждания. В проявата ще вземат участие около 70 атлети в различни възрастови групи от 14 клуба в страната.

Събитието се провежда с активната подкрепа на Община Варна и ММС. Състезанията са в дисциплините бягане на 100 и 200 метра, дълъг скок, хвърляне на диск и гюле. На турнира ще присъства председателят на федерацията за спорт за хора със зрителни увреждания Иван Янев и главния експерт на общинската спортна дирекция Пенка Анастасова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!