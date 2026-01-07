Хора се струпаха за първите пенсии в евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Пощенските станции в София отвориха врати и започна изплащането на първите пенсии в евро. Опашката е голяма и хората чакат да си вземат пенисиите. Управителят на РУ „Югоизточен регион“ на Български пощи гарантира, че парите са осигурени. Лиляна Драгова каза, че опашката върви бързо и всички клиенти ще бъдат обслужени нормално.

Имаме традиция в изплащането на пенсиите и процесът ще мине и в двете посоки. Изплащаме ги в десетдневен период, но някои хора са решили да дойдат по-рано. В първите четири дни се струпват, тъй като след Коледа още повече бързат да си получат парите, добави тя.

Драгова очаква днес до обяд, до 13:14 часа да има струпване на клиенти, а след това да е по-спокойно. Шефката увери, че в банковите клонове в малките населени места също има достатъчно евро, така че и там процесът върви нормално.

Хората питат и се информират, но колегите са се обучили, и всичко ще е наред, каза още по БНТ Драгова.

