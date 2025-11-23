Хората: Програмисти, обущари и дори учители остават без работа

Пиксабей

Програмисти, обущари и дори учители са сред най-честите посочени отговори в анкетата на Флагман.бг

Днес репортер на Флагман.бг излезе по главните улици на Бургас, за да потърси мнението на хората по въпрос, който засяга голяма част от обществото: кои професии се очаква скоро да изчезнат? Получените мнения бяха повече от разнообразни, а някои - направо шокиращи.

Част от анкетираните посочиха представители на традиционни занаяти. Според тях професии като обущари, кожари, шивачи и грънчари може да изчезнат в близките години заради слабия интерес към тях и лесната им замяна с машини. Други участници в анкетата обаче изненадаха с отговорите си и поставиха под заплаха дори програмистите и графичните дизайнери. Като причина те изтъкнаха бързото навлизане на изкуствения интелект, включително ChatGPT и сходните технологии, които вече могат да генерират изображения, текстове, а дори и цели уебсайтове само с няколко клика.

Най-неочакваното мнение дойде от хора, които смятат, че учителската професия също може да бъде застрашена. Според тях развитието на технологиите и новите образователни инструменти ще намалят нуждата от преподаватели. В същото време други категорично се противопоставиха на тази теза, аргументирайки се, че няма технология, която може да замени човешкия подход, опита и грижата при обучението на деца и младежи.

Сред най-рядко споменаваните професии бяха тези на сервитьорите и журналистите, като част от гражданите смятат, че въпреки автоматизацията, човешкият фактор там остава ключов. Въпреки това изследвания показват, че именно занаятчийските професии и част от обслужващия сектор са сред най-застрашените в дългосрочен план.

Всеки ден сме свидетели на нови иновации, които променят пазара на труда. Какво ще се случи утре, трудно може да се предвиди, но мненията на бургазлии ясно показват, че темата вълнува и тревожи много хора.

