Хората край Велинград: За първи път виждаме мече на пътя

Кадър БТВ

Все по-често се срещат мечета по българските пътища и в близост до хората. Последният случай е от Велинградско.

Мече изскочи пред училищен автобус. То е заснето от от ученик, седящ на предна седалка в превозното средство, предаде БТВ

Неочакваната среща е на 8 километра от Велинград. Деца от селата Цветино и Абланица пътуват за училище. Едно от тях снима с телефона си и праща клипа на местния лекар и духовник Салих Трончов.

„То беше уплашено, когато го снимаха. Снимаха го учениците, които пътуват в автобуса и се обучават във Велинград. В самата паника самото животно поема в посока реката надолу“, обясни той.

За хората от района появата на мечето е истинска изненада. "Необичайно е по принцип. Това никога не се е случвало в нашия район. Преди много години имаше нещо подобно“, казва Трончов.

"Може и овцете да яде. И децата ни играят навън – и си е опасно...“, коментира Емине от Абланица.

"Имаме своите притеснения. Понеже все пак тук има животновъди. Както сами виждате, има коне, които стоят и нощно време тук. Така, че в един даден момент те може да започнат и да нападат стадата. Винаги сме казвали и сме обучавали децата, че когато има нещо подобно, те трябва да не тичат върху склона нагоре, а обратно. Защото самото животно е тромаво и не може да тича надолу“, коментира Трончов.

Според биолога Стефан Кюркчиев, слизането на мечките сред хората не е плод на климатична аномалия от последната година, а дълго наблюдаван процес.

"Това се получава, защото плътността на популацията се увеличава. Броят на мечките се увеличава. Появиха се мечки там, където не са се появявали от 100 години... Дори в равнинни райони на Средна гора, където не е имало мечки. На клипчето, което ми показахте – се вижда една млада мечка, двегодишна вероятно“, коментира биологът.

Кюркчиев предполага, че младото мече търси територия, в която да живее, а дали ще остане да живее край Велинград - предстои да се разбере.

