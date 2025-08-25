Хората на пазара: Зеленчуците са по-добре, но плодовете са твърде скъпи

кадър bTV

Анкета на bTV с хора по пазарите показа общо възмущение от цените на плодовете. При зеленчуците се наблюдава поевтиняване и мнозина планират да правят традиционната зимнина с продукти от сергиите. Други обаче не виждат как консервите могат да им изблязат на сметка.

„Зеленчуците са по-добре, но плодовете са много скъри”, коментира участничка в анкетата.

Българските плодове са по-скъпи от вносните, констатира друг клиент на пазара. „Явно икономиката и земеделието ни хич не са добре”, добави той.

Днес беше изнесена нова информация от държавната агенция за стоковите борси и тържищата, според която няма драстично поскъпване или поевтиняване на продуктите на едро.

