Хората остаряват рязко в два пика - на 44 и на 60 години

Хората преживяват два рязко изразени пика на ускорено стареене - около 44-годишна и около 60-годишна възраст, сочи проучване, публикувано в Nature Aging.

Изследването, проведено от генетика Майкъл Снайдър от Станфордския университет и негови колеги, установило, че около 81 процента от изследваните молекули в човешкото тяло показват значителни промени в единия или и в двата стадия, предава БГНЕС.

Екипът проследил 108 възрастни, предоставяли биологични проби на всеки няколко месеца в продължение на години - общо над 246 милиарда точки данни от 135 239 биологични показателя, включително РНК, протеини, липиди и микробиомни таксони. Пикът в средата на 40-те години е свързан с промени в метаболизма на липиди, кофеин и алкохол, сърдечносъдови заболявания и нарушения на кожата и мускулите. Пикът в началото на 60-те години включва промени в метаболизма на въглехидрати и кофеин, имунната регулация и бъбречната функция.

Въпреки че пикът в средата на 40-те години съвпада с менопаузата при жените, изследователите установили, че мъжете претърпяват идентични молекулярни промени на същата възраст, което изключва хормоналните промени като основна причина. „Вероятно има и други, по-значими фактори, влияещи на тези промени при двата пола“, обяснил първият автор Сяотао Шен. Изследователите признават ограничения в размера на извадката и призовават за бъдещи проучвания в по-широк мащаб.

