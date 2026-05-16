Хората от село Огняново излязоха на протест заради засиления тежкотоварен трафик

Недоволни българи излязоха на улицата.

Жителите на пазарджишкото село Огняново излязоха на протест. Недоволството им е заради засиления тежкотоварен трафик през населеното място.

От десетилетия камионите извозват инертни материали от близката кариера. Според местните положението станало нетърпимо последните 4 години, когато трафикът драстично се увеличил.

Протестиращите настояват трафикът да се изведе извън селото, но улицата е част от републиканската пътна мрежа.

„Забрана за преминаване на тежкотоварни камиони по републикански пътища би нарушило законовите разпоредби. За да се избегнат вибрациите от движението на камионите експертите разглеждат възможностите скоростта на движение на тежкотоварните превозни средства да бъде ограничена до 20-30 км/час“, гласи позиция на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„АПИ поеха ангажимента от началото на следващата седмица да започнат регулярни проверки на това дали камионите са претоварени и дали са спазени всички нормативни изисквания относно товарите – дали са завити товарите, обезопасени“, обяви кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Единствената алтернативна опция е общински четвъртокласен път през индустриалната зона на Пазарджик.

„Към момента това е невъзможно, тъй като четвъртокласният път не е предвиден и не е конструиран така, че да има такава товароносимост за хиляди десетки хиляди товари всеки ден“, обясни пре бТВ Куленски.

Общината е готова да отстъпи пътя на АПИ, а протестиращите вече събират подписка, в която ще настояват държавата да го ремонтира, за да поеме той тежкотоварния трафик.

