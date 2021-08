Хората панически бягат към самолетите на летището в Кабул

Кадър Никола Карийм

Хаосът в Афганистан е пълен.

Преходът от демократично управление към ислямистки режим е шок за хората, които започнаха да свикват с предимствата на демокрацията като даденост и сега не могат да повярват колко бързо всичко рухна след изтеглянето на НАТО.

Много афганистанци също се опитват да напуснат страната. Хаос се породи на летището в Кабул, тъй като американските войски продължиха да стрелят във въздуха.

"Минахме и видяхме, че големите стъклени врати между гейта и самолетите са счупени. Хората хукнаха към последния самолет. Изглежда, че първият самолет, който беше наш, беше запълнен от служители и излетя, и имаше втори полет, на който хората започнаха да се качват. По-скоро почти се тъпчеха. Върнахме се назад и видяхме много пътници, които просто седяха под самолета близо до пистата. Хората бяха шокирани и не знаеха какво да правят, тичайки от един самолет до друг. След това тръгнахме към изхода, за да се качим в колата. Въоръжени мъже в цивилни дрехи охраняваха летището. Хората бяха много отчаяни, някои тичаха към летището, някои бягаха. За да попречат на хората да влязат на летището, пазачите откриха огън във въздуха. Когато излизах, във имаше човек, който стреляше във въздуха. На няколко минути по пътя от летището видях няколко полицейски автомобила, оставени сами на пътя с отворени врати. Все още чувам спорадични изстрели и хеликоптери", добавя той.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR