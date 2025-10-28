Хората в Турция: Земята се тресе на всеки 15 - 20 минути

Кадър БТВ

6,1 по Рихтер край Балъкесир – над 50 афтершока и разрушения, но без жертви. „В района на труса в Турция земята се клати на всеки 15–20 минути“, казва сеизмолог

На 27 октомври 2025 г. в 22:48 ч. местно време (21:48 ч. българско) силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разлюля Западна Турция. Епицентърът е в района на град Синдирги, провинция Балъкесир, разположен на около 150 км от Истанбул, предаде Нова Варна.

Трусът усетен в Турция и България

Земетресението е било усетено в широк периметър, включително в големи турски градове като Истанбул и Измир, както и в различни части от България – Русе и София, например. Сеизмологът проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, обясни пред бТВ, че подобно силно събитие е напълно нормално да бъде почувствано и у нас.

Десетки афтершокове – земята се клати на всеки 15–20 минути

Сеизмичната активност в района остава висока. До момента са регистрирани 8 афтершока с магнитуд над 4, както и над 50 с магнитуд над 3. „За хората в засегнатия район ситуацията е много неприятна, тъй като на всеки 15–20 минути земята се клати“, коментира проф. Милошев.

Последици и риск в района

По данни от местните власти и сеизмологичните служби към момента няма информация за човешки жертви, но са налице структурни разрушения в засегнатите населени места. Районът е разсечен от множество разломи, което го прави особено податлив на силни земетресения.

Няма повишена сеизмична активност в България

Проф. Милошев увери, че в момента няма засилена сеизмична активност в България. Последващи трусове с по-нисък магнитуд вероятно ще бъдат усещани основно в района на Истанбул, а не у нас.

