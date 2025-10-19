Хората в столичен квартал се страхуват от гейзер

Колаж Нова Тв

Голям проблем за живущи в София.

Страх от гейзер в столичния квартал "Изток" след авария на "Топлофикация". Зрители на NOVA са сигнализирали, че течът на топла вода е от август, а от днес пред блока избива пара. От дружеството са заявили, че топлоподаването е спряно и започва отстраняване на аварията.

„Като снощи се прибрахме водата почна да избива точно от тези две плочки повече силно, а сутринта виждате те даже са надигнати. То ще се надигне всичкото тук. И това отива близко до входа на блока”, разказа Юлиана Иванова

Горещи плочки и пара пред входа вижда Юлияна от 32-ри блок на столичния квартал „Изток” днес. Причината – авария на тръбите с топла вода: „Когато налягането се вдигне. Това предполагам, че ще избие тук. То ще стане като водопад, гейзер”.

„Първо тази вода, която изтича всички я плащат. След това дали ще има въобще топла вода и парно не е ясно”, допълва Красимир Божилов.

От август досега живеещите в блока подават няколко сигнала за аварията. Последният разговор е в петък, но без резултат. „Хора, които на 50 метра от тук ремонтираха друга авария казаха, че имат страшно много аварии и нямат екипи и положението е сложно. Според тях като вдигне напрежението за парно всичко ще изгърми наоколо”, каза Божилов.

Заради подземната влага проблем има и по стените в абонатната станция на входа, а живеещите се страхуват и от подкопаване на основите на блока. Затова настояват не само за отстраняването на аварията, но и за ремонт на подземната инфраструктура. „Разбирам, че има ремонти, но в крайна сметка ние сме заявили от 13 август досега – нищо”, заяви Юлиана Иванова.

Проверка на сайта на дружеството показва, че до следобедните часове в квартал "Изток" бяха посочени четири текущи аварии и ремонти. В позиция до NOVA от "Топлофикация" заявиха, че екип на дружеството е извършил проверка на място.

Загубата на вода се е увеличила драстично и топлоподаването към абонатите е спряно. Аварийните екипи на ТР София Изток започват работа по отстраняването на аварията, пише novini.bg.

