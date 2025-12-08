Хореографка направи труден избор в „Ергенът“

Редактор: Недко Петров

След дълги колебания Натали съобщи финалното си решение в последната вечер на „Ергенът: Любов в рая“.

Хореографката предпочете Орлин вместо Тихомир, което донякъде не бе изненада, тъй като най-дълго именно синът на кмета на Монтана бе единствения й мъж в романтичното риалити.

Преди Натали да обяви решението си, Орлин й се обясни в любов с красиви думи. А после и връчи пръстен, за който уточни, че ще бъде на дясната й ръка, тъй като им трябва време, но е уверен, че когато се опознаят повече, вече ще стои на лявата.

Нети пък бе откровена, че Орлин я спечелил не с диаманта, а посланията си с китарата преди това, и още тогава е разбрала, че са един за друг.

Що се отнася до Тихомир, той видимо бе разочарован, тъй като смяташе, че е фаворит за сърцето на Нети и се надяваше до последно да си тръгне с нея.

За да го утеши, Натали призна, че тя е чувствала подкрепата му и на моменти дори се е влюбвала в него, но не е изпитвала такива чувства, че да продължат заедно и в реалния живот.

По бТВ Нети предложи двамата да си останат приятели, което бе прието от фитнес инструктора, макар да призна, че е наранен.

