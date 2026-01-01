Хороскоп за 1 януари

снимка: pexels.com

Овен

Мислете за бъдещето. Именно то днес заслужава Вашето особено внимание. Малките пропуски, грешки и недовършени работи днес ще останат незабелязани, но по-късно ( и разбира се – в най-неподходящия момент), за тях обезателно ще Ви напомнят. Затова всичко, за което се захващате днес, се опитайте да направите безупречно. Денят се оказва много уморителени и във физическо, и в емоционално отношение. Само че да възстановите душевните си сили съвсем не е трудно: за целта от полза ще Ви бъде общуването с членовете на семейството и със старите приятели.

Телец

Телците лесно се влюбват и си губят главата. Внезапно нахлулите чувства могат да тласнат представителите на този знак към необмислени, а често и просто глупави постъпки. От друга страна, ще получите куп нови (и в по-голямата си част приятни ) впечатления, и като цяло денят ще бъде много приятен. Само че не бива да забравяте обещанията, които сте дали по-рано: ако днес ги нарушите, за дълго ще загубите репутацията си на надежден и заслужаващ доверие човек. И с парите бъдете предпазливи: възможни са безмислени разходи.



Близнаци

Ако до този момент не сте успели да отделите за себе си малко свободно време, постарайте се, да го направите в близко бъдеще. Позвънете в спа-салон или си купете кмига, която отдавна сте искали да прочетете. Или пък решете, за къде бихте искали, да се отправите на пътешествие. Дори и да не можете да си вземете отпуск в близките няколко месеца, малка почивка във време, в което ще можете да се занимавате с каквото си поискате, ще Ви помогне да се заредите с енергия, която ще Ви е нужна, за да се справите със своите задачи. Трябва да използвате всяка възможност за размисъл. Вслушайте се в своите чувства.



Рак

Помислете си, дали в последно време сте се придържали към обичайния график за физически упражнения, или все сте си давали „малка” почивка? Не се опитвайте да догоните изпуснатото, утроявайки усилията си, независимо дали сте изпуснали няколко занимания, или въобще сте ги били зарязали. По-добре се опитайте да се захванете с нещо спокойно. Това може да е не само йога, а и дълга разходка пеш или комплекс от дихателни упражнения.



Лъв

Днес ще имате голям късмет в намиране на нови приятели, а не толкова в завоюване на нечие сърце. А това, бъдете убедени, е за добро! Защо, всъшност Ви е нужна такава голяма колекция от сърца? А приятели човек нито намира лесно, нито има много...



Дева

През този ден Вашият любим човек ще Ви донесе подарък – съвсем неочакван, и даже твърде е възможно да бъде и ненужен . Не забравяйте ,все пак, да поблагодарите, иначе желанието да Ви прави сюрпризи ще изчезне у него за дълго, ако не и за винаги. По-добре малко неискреност, отколкото много разочарования и сълзи.



Везни

Бъдете взискателни към себе си. Помнете, че колкото по-самокритично сте настроени, толкова по-снизходителни ще са към Вас обкръжаващите. Не си заслужава да се престаравате! Достатъчно е, да признаете своите грешки, и да покажете, че сте готови да ги поправите. Вероятно ще имате възможност да се сдобрите с хора, които неотдавна сте обидили. Отношенията с любимия човек ще бъдат напрегнати. Проблемът е в това, че Вие не искате да говорите за чувствата, които изпитвате, както и да споделяте своите съмнения. Между другото, проявявайки повече откровеност, бихте могли да получите доста приятни отговори на много въпроси.



Скорпион

Постъпките Ви ще се струват на заобикалящите необмислени и екстравагантни. Наблюдават Ви осъдително и с интерес , а съвсем не може да се каже, че това е най-приятното внимание. Още повече е съвсем явно, че никой не се кани да Ви окаже помощ, или поне да Ви даде някакъв полезен съвет. Отношенията с любимия човек ще станат по-хладни. Днес сте заети само и единствено със своите проблеми, а Вашата „половинка” ще се държи като страничен човек. При това денят ще се окаже изключително благоприятен за творческа дейност и у много от представителите на Вашия зодиакален знак ще се проявят неочаквани таланти. Денят ще бъде свързан с големи успехи на новото поприще.



Стрелец

Може да преуспеете в сложна и важна работа, но малките задачи днес ще се решават по-трудно от обикновено, и ще изискват повече усърдие. Ще развалите отношенията със съюзниците и с хората, които по-рано охотно са Ви се притичали на помощ, но пък има шанс да се сдобрите с тези, които сте смятали за конкуренти и врагове. Неочакван роман, ярък и завлдяващ, може да започне през този ден. Той няма да е продължителен и ще Ви донесе доста страдания, но ще останат спомени, към които ще се връщате отново и отново. С любимия човек може да възникнат спорове във връзка с различията на плановете за бъдещето.



Козирог

Козирозите и ще посрещнат и ще прекарат деня в прекрасно настроение. Настъпил е подходящ момент , за да си намерите нови делови партньори или да напомните на старите за себе си, както и да пообщувате с влиятелни особи в неформална обстановка като добавите в деловите отношения приятелска нотка. Денят няма да разочарова и влюбените. Те могат да разчитат на изпълнение на най-съкровените желания от романтичен характер.



Водолей

Днес Ви предстои да вземете някакво отговорно решение, което до голяма степен ще даде отражение на благополучието на Вашия любим човек, без значение дали искате това, или не. Затова преди да кажете окончателната си дума по даден въпрос, цели двадесет пъти претеглете всички „за” и „против”.



Риби

Когато сте принудени неочаквано да вземете решение, обхваща Ви страх от носенето на отговорност. Няма нищо страшно в това, под натиск да кажете на обкръжаващите , което по Ваше мнение биха искали да чуят, защото после може да се премислите. Най-добрата тактика за този ден е, да осъзнаете, че макар и да имате някаква власт над собствения си живот, нещата не се въртят около Вас. И не винаги последната дума е Ваша... Раздразнителните познати са част от живота и затова ако някой показва характер, не се дразнете. Вместо това превключете вниманието си на изграждане на нови отношения и поддържане отчасти на вече съществуващите. Това всъщност засяга не само Вашия личен живот, но и работата. Всички не са задължени да Ви обичат! И чесно казано, използвайки всичката си енергия, за да направите другите щастливи, оставяте малко, за да ощастливите себе си, а това вече не е добро...

