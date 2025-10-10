Хороскоп за 11 октомври: Овен - недоволство, Телец - риск, Близнаци - човек, Лъв - фантазия, Дева - изкуство

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята

Овен

Недоволни сте от много неща в своя живот, но за сега още не знаете какво трябва да направите. Днес сте обидчиви повече от обичайното, а освен това сте чувствителни и раними. С Вас е трудно да се преговаря и затова всяко обсъждане може да прерастне в конфликт или безкраен спорт. Правите много, за да заслужите одобрението на близките си и сериозно преживявате, ако не го получите в достатъчно количество. Ако през този ден намерите начин деца да се поглезите, настроението Ви незабавно ще се подобри.

Телец

Да запазите душевното равновесие и да не се поддавате на провокации - това е главната Ви задача за този ден. Ако успеете да се справите с това, влиянието на негативните тенденции ще бъде минимално. За съжаление е твърде вероятно днес да изневерите на обичайното си здраво мислене и да допуснете много досадни грешки. Избягвайте конфликти и спорове с влиятелни хора. В противен случай рискувате да си осигурите почти всесилен враг. Възможно е да се разочаровате от човек, който дълго време сте харесвали, но това не е беда – скоро ще се породи симпатия към по-достойна особа.



Близнаци

През целия ден Вашият любим човек ще се шегува с Вас, и то по доста обиден начин. Ще се наложи или да търпите това, изпитвайки даже и удоволствие, или честно да му признаете, че такъв вид общуване не Ви е по вкуса. Най добре е, да не довеждате ситуацията до краен предел.



Рак

Желанието на вашия партньор през този ден ще бъде, да Ви удиви с нещо, което най-вероятно ще се получи. Само че какво ще бъде това удивление - приятно или не съвсем, за сега остава неизвестно. Всичко ще зависи от конкретната ситуация, и Вашето поведение в този момент.



Лъв

Намирате се в пика на творческата си активност и действате неуморимо, благодарение на талантите си. Погрижете се, да имате около себе си достойни зрители, а на един от тях предстои да изиграе много важна роля в по-нататъшния Ви живот. Сега Ви движи не само буйната фантазия, но и суета, а това може да стане причина както за главозамайващи успехи, така и за обидни недостатъци. Следете как се развива ситуацията и не изпускайте инициативата - днес може да бъдат поистигнати блестящи резултати в дейности, кото за Вас са много значими. Много е важно, да не изпуснете своя шанс.



Дева

Въпросът не е в това, че сте затворени, а просто предпочитате да запазите своите мисли за себе си . Нали така? Толкова сте преуспели в изкуството да скривате своите мисли от другите, че понякога ги скривате даже от самите себе си! Вслушайте се в онази тъпа болка в корема си. Какво означава тя? Какво я облекчава или засилва? Не се страхувайте да споделите това с доверено лице. Ако в момента тази роля е вакантна, то е трудно да си представите по-подходящ момент, за да установите с някого подобни отношения. Ако искате да имате успех в професията, проявете повече такт към своите делови партньорите .



Везни

Понякога е по-безопасно да предоставите контрола над Вашите спестявания на някой друг, например на високопоставени хора. А понякога е обратно - най-добре е, да контролирате всичко самостоятелно. Сега е настъпил момент, когато всичко свое е добре да държите при себе си, особено ако пътешествате и може да се случи нещо във всеки момент. Допълнителният багаж няма да създаде толкова много проблеми, както изглежда на пръв поглед.



Скорпион

Дори и в целия свят да се чудят, как да излязат и да се разходят, ясно е, че Вие не споделяте тяхното желание. Собственият Ви дом и компанията на необходимия човек, заедно с всички атрибути, нужни за хубава вечер, ще Ви устроят напълно. Освен това имате нещо, което искате да споделите, но само с много близки хора. Заедно със своя любим човек или с верен приятел, ще прекарате прекрасно вечерта. А и те искат да узнаят, какво все още криете...



Стрелец

През това денонощие може постепенно да се превърнете в чоек, който иска колкото се може повече да се наслади на живота. Възможно е да криете своите прищевки и пристрастия от околните, но себе си няма да успеете да измамите. През това време може да се усили Вашата вътрешна потребност от любов, съчувствие, внимание. Признание, домашен уют и емоционална хармония към някого, а също (ако, разбира се, сте сериозно влюбени), за тясно интимен контакт с обекта на Вашата страст. Това е не лош момент за за изпълнение на конфеденциални поръчки или за тайни срещи.



Козирог

Всичко върви добре, и днешният ден ще Ви зарадва. Той е еднакво подходящ и за наови начинания, и за обичайни занимания. Важното е това, на което отделяте време, действително да Ви интересува. Може да се занимавате със спорт или физически труд - това ще е еднакво полезно и за самочувствието, и за настроението. Отношенията Ви с близките са добри, и спокойно може да говорите за всичко, без да се страхувате от неразбиране. Втората половина на деня ще Ви донесе неприятни сюрпризи от личен характер.



Водолей

Денят е подходящ за общуване с приятели и за четене. Стягайки се за кратко пътешествие, може да обмислите маршрута си от по- рано, което ще Ви позволи да изберете най- интересните неща. Отношенията с роднините ще Ви зарадват с благоприятни промени. В къщи може да се заемете с разместване на мебели или с основно чистене. Вечерта отношенията с близкия Ви човек може да се окажат напрегнати и затова се постарайте, да избегнете караниците.



Риби

Доста успешен ще бъде този ден за Рибите. Звездите съветват представителите на знака, да разчитат само на своите сили, без да очакват помощ от другите. Колкото по-независими бъдете в разсъжденията и постъпките си, толкова по-добре. Финансовото Ви положение ще се подобри. Междувременно ще получите очаквани плащания, а е възможно и връщане на стари дългове. Със задачите в семейството ще се справите леко и непринудено, а роднинте Ви ще Ви подкрепят. Подходящ ден за активна почивка.

