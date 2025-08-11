Хороскоп за 12 август вторник: Близнаци - живейте, Рак - обида, Дева - печал, Везни - отговор, Скорпион - вселена, Козирог - Луна, Риби - власт

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за 12 август

Овен

Днес ще имате голяма нужда от съвет на приятел. Той ще се окаже много ценен и своевременен, и ще Ви помогне да оправите отношенията си със своя любим човек. Само че не трябва да направите всичко дословно, защото на всички е известно, че абсолютни истини не съществуват.

Телец

Това е един неутрален ден, позволяващ да реализирате всички свои по-рано направени планове, както и да преуспеете в работи, които са Ви познати. Не е желателно да експериментирате и да опитвате своите сили на някакво съвършено ново поприще. По-добре ще бъде да се ориентирате към това, което е отдавна изучено и е добре известно. Тази тенденция се отнася както за деловата, така и за личната сфера: съсредоточени сте върху запазването на вече съществуващи връзки, което позволява да подобрите контактите си с близък човек. Избягвайте дългосрочните инвестиции - интуицията може да Ви подведе.



Близнаци

Не се оглеждайте назад. Днес няма да имате никаква полза от носталгия и срещи с миналото, а болката и разочарованието в живота и без това са Ви достатъчни. Живейте за днешния ден, а ако той не Ви е по сърце, живейте за утрешния. Нека Ви сгрява вашата истинска любов, а не спомените за миналото.



Рак

Забравете най-сетне всички обиди! Колко може да се прелива от пусто в празно?!!! Вече десет пъти сте обсъдили всичко, поискали са Ви прошка или са загладили своята вина по някакъв друг начин. Повече никаква полза няма да получите от тази обида. Ако толкова Ви се е харесало да се обиждате, измислете някакъв друг повод.



Лъв

Препоръката на звездите за днес е, да бъдете оптимисти, макар и за кратко. Това ще Ви помогне за решаване на някои проблеми в личния живот, а и ще окажат благоприятно въздействие на настроението на Вашия любим човек. В крайна сметка, и да си сложите розовите очила за малко, това няма да пречи на никого.



Дева

Днес много ще Ви се иска да се пожалите на своя любим човек от несправедливостта на съдбата по отношение на Вас, но едва ли той ще разбере Вашата печал в пълен обем и да Ви утеши по подходящ начин. Може би си заслужава да се опитате да се справите с всичко самостоятелно?



Везни

Днес най на края ще намерите отговор на онзи въпрос, който Ви е мъчил от доста дълго време. Наистина, ще се наложи доста да се постараете,но в повечето случаипроцесът на удовлетворяване на любопитството в повечето случаи минава през доста перипетии.



Скорпион

Днес на Вас ще падне по-голяма отговорност за бъдещето на Вашия любим човек. Макар че бъдещето е недалечнои не особено значимо в мащабите на Вселената – все едно към това трябва да се подходи с цялата отговорност. Така, сякаш всичко е поставено на карта...



Стрелец

През целия ден ще бъдете привлечени от някаква тайнственост. От сутринта ще се стремите да не стават действията Ви публично достояние. Не че няма да имате желание да споделите с приятели, но няма да започнете да разгласявате идеите си за всичко и пред всички. През втората половина на деня ще Ви се прииска, да скриете от страничните хора своите чувства, впечатления , симпатии и преживявания. Не е изключена тайна любовна среща, или участие във финансова афера.



Козирог

Някой от по-възрастните Ви роднини или авторитетни хора, които от известно време е наблюдавал Вашите действия, се готви да Ви каже, че се справяте отлично. Това е вярно, особено ако се има предвид сложната ситуация, която без усилие сте успели да преодолеете. Не трябва да игнорирате новите и интересни хора, които ще се срещат с Вас днес. Срещите с тях са подарък от Луната, която иска да Ви отдалечи от всички трудности и въобще от всичко, което може да бъде за Вас неприятно.



Водолей

Как се обръщате към Вашия любим човек? Няколко нежни думи , и навярно това е всичко?... А всъщност от името на Вашия любим човек може да измислите толкова много ласкави призводни! За Вас е най-подходящия ден за експерименти от подобен род. Опитайте!



Риби

Когато сте принудени неочаквано да вземете решение, обхваща Ви страх от носенето на отговорност. Няма нищо страшно в това, под натиск да кажете на обкръжаващите да им кажете онова, което по Ваше мнение биха искали да чуят, защото после може да се премислите. Най-добрата тактика за този ден е, да осъзнаете, че макар и да имате някаква власт над собствения Ви живот, нещата не се въртят около Вас. И не винаги последната дума е Ваша...

