Хороскоп за 20 октомври понеделник: Овен - айсберг, Телец - живот, Рак - партньор, Дева - задача, Везни - изложба, Стрелец - сила

Ето хороскопа на Ламята за понеделник

Овен

От гледна точка на личните отношения този ден е много сложен. За много от представителите на знака той ще бъде свързан с болезнени разочарования, и възможно даже със сериозни емоционални травми. Отношенията, които до съвсем не отдавна са изглеждали стабилни и предсказуеми, може да донесат интересни и неприятни сюрпризи , при което Овните съвсем ясно ще си дадат сметка, че събитията на този ден са само върха на айсберга. Трябва да запазите олимпийско спокойствие, защото без него ще Ви бъде много трудно правилно да реагирате на ставащото. Ще се наложи не само да взимате сложни решения, но и да ги реализирате в живота. Стегнете се!

Телец

Трудно ще Ви бъде днес да убедите своя любим човек, че е напълно самостоятелен и прекрасно може да мине без Вашите съвети, наставления и пожелания. За него е напълно достатъчно , че не Ви е безразлично това, което се случва в неговия живот, и нищо повече не му трябва.



Близнаци

Вместо да се занимавате със самобичуване по повид на това, ковто сте казали, направили, не казали или не направили, започнете сами продуктивен разговор на тази тема. Сега Вашата наблюдателност е обострена. Диагностицирали сте ситуацята: дошло е време за словесни действия. За щастие, Вие сте спосбни ясно да се изразявате, като при това придавате на думите фирмено обаяние.



Рак

Желанието на вашия партньор през този ден ще бъде, да Ви удиви с нещо, което най-вероятно ще се получи. Само че какво ще бъде това удивление - приятно или не съвсем, за сега остава неизвестно. Всичко ще зависи от конкретната ситуация, и Вашето поведение в този момент.



Лъв

През деня може да се сблъскате с неприятности(например домашни), с глупавото настроение на партньора си , приятеля или спътника. Ако чувствате безпричинно безпокойство и имате чувството, че всички са Ви изоставили, опитайте да потърсите източника на подобни мисли и усещания в миналото. Повишената енергетика и увереността в собствените сили , ще доведат до успехи в професионалната дейност. Активното физическо натоварване ще Ви донесе куп удоволствия. В романтичните и семейни отношения Ви очаква успех. За добро самочувствие проявете умереност и предпазливост, а не е зле и да следите за здравето си.



Дева

Вашата задача за днес е да планирате съвместния ви живот за месец напред. Да определите точната дата, от която Вашия любим човек трябва да Ви обича още повече, е доста трудно, но да решите кога заедно ще отидете на театър, кино или изложба, е напълно по силите ви. Само си запишете всичко, че иначе ще забравите.



Везни

Денят ще Ви донесе неочаквана среща с човек, който някога Ви е бил много скъп. Сега може да оправите допуснатите преди време грешки или да направите признание, за които по-рано не сте могли да наберете смелост. Но не трябва да мислите, че нешата ще се оправят на момента, а и че никога няма да бъдат такива, както преди. Събитията от този ден трябва да приемате като повод за преосмисляне на миналото, а не като опит за връщането му. Денят е не лош за мероприятия, свързани с Вашата работа - презентации, семинари, конференции и специални изложби. Неформалното общуване с колегите може да способства за професионалното Ви израстване.



Скорпион

Днес ще разберете, че не можете да изисквате от своя любим човек онова, което обикновено изисквате от всички представители на противоположния пол. Дали наистина всичко е така хубаво? Не си ли надявате розови очила, които за миг могат да се разбият?...



Стрелец

Пътувайте и канете гости. Препоръчват се фитнес и физически натоварвания. Ако нещо ви мъчи, ако ви преследват мании и неразрешими проблеми, заровете главата си в работата. Ще спечелите, ще дистанцирате неприятностите и ще намерите начин да излезете от кризата. Ще ви помогне нечия реклама, вървите към място на сила, почивка и възраждане.



Козирог

Днес трябва да намерите поне минутка за откровен разговор със своя любим човек. Този разговор може да се покаже по- резултатаен от различните намеци, заплахи или опити да докажете нещо с действия или отстъпки. Впрочем и сами ще се убедите, стига само да опитате...



Водолей

През този ден повече от обичайно ще се нуждаете от подкрепа и непременно ще я получите от хора, които никога преди не са демонстрирали своето добро отношение към Вас. Възможни са подаръци и приятни сюрпризи. Човек, с който сте имали общ бизнес доста отдавна, ще Ви направи много интересно предложение за сътрудничество. Много добре се подреждат и романтичните Ви отношения и да постигете взаимно разбиране с любимия човек съвсем не е трудно. Всички увлечения през този ден ще се окажат доста по-сериозни, отколкото сте могли да си представите.



Риби

Старайте се по-добре да организирате своето работно място, което ще Ви осигури добро настроение наистина през целия ден. Възможно е, да получите подкрепа от религиозни и културни учреждения за осъществяване на Ваши творчески проекти. В семейството и любовта Ви очакват хармонични отношения. Отделете си време за кратка разходка, която, дори и да е за 15 минути, ще Ви се отрази добре. И за предпочитане е, да я направите през деня, когато ще сте изпълнени с енергия и ентусиазъм.

