Хороскоп за 4 декември: Овен - случай, Телец - вяра, Рак - енергия, Лъв - лъжа, Везни - страх, Скорпион - конфликт

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за 4 декември

Овен

Настроени сте оптимистично, но просто не можете да дочакате случай, за да изпитате съдбата. Затова сега, когато Вселената Ви потупа по рамото и поска да подскочите, независимо дали изглежда правилно, Вие ще се просто щастливи от този призив и ще бъдете повече от уверени в положителния резултат. Достатъчно дълго сте изпълнявали своите задължения, и защо тогава да не дадете воля на своята войнствена страна, и да не разпуснете, както подобава?...

Телец

Денят е много подходящ, за да разгледате новите предложения за сътрудничество. Днес ще успеете да диктувате своите условия на потенциалните си партньори, а това на никого няма да се стори странно. Обкръжаващите ще виждат у Вас специалист , с който си заслужава, да имат обща работа. Вероятни са нови запознанства и Вашата привлекателност ще Ви гарантира вниманието на представителите на противоположния пол. Само че Вие сте предпазливи, което е много разумно, защото далеч не на всички, които днес Ви предлагат да бъдете заедно в добро и зло, може да се вярва.



Близнаци

Днес Вашият любим човек няма да има време да решава проблемите Ви - както от нравствен харрактер, така и всички останали. Затова бъдете готови, че няма да Ви разбира и да Ви отделя необходимото внимание и всякакви неща от подобен род. Опитайте се, да бъдете самостоятелни.



Рак

За Вас този ден е доста успешен. Той открива възможности , за които до този момент сте могли само да мечтаете.. Може да се окаже шанс да получите отлична работа, или, удържайте безусловна победа над съперници и конкуренти, да затвърдите своите позиции на сегашното си място. Имайте предвид, че сега звездите очакват от Вас действия, и няма да имате време за размисли и съмнения. Много е важно, да не забравяте и за почивката: денят ще бъде доста наситен, и Вие съвършено ще останете без сили, ако не попълните запасите си от енергия. Избягвайте неприятните разговори., които днес ще Ви действат особено угнетяващо.



Лъв

Оказвате се в незавидно положение: усилията Ви отиват на вятъра, а старанията се оказват напразни. Бедата е в това, че сте се захванали не с това, което трябва. Колкото по-рано си дадете сметка и превключите на нещо друго, толкова по-добре. Интересно предложение ще Ви направи човек, с когото по-рано сте имали работа. Имайте предвид, че отношенията ще се развиват както преди, независимо от станалите междувременно с вас промени. Много е важно, да запазите доверието в любимия човек, затова трябва да се откажете от двусмислени изказвания и недомлъвки, а още повече от лъжа във всичките и проявления. И в работата, и в личните отношения, е необходима прозрачност.



Дева

Денят не е лош, но не е лишен от определени трудности. Работата е в това, че днес ще се наложи да си изяснят своите собствени желания, очаквания и страхове, а това не е так лесно за тези, които предпочитат да действат , а не да хабят времето си за мислене. Но тези, които все пак изменят на своите привички, може да очакват щедра награда. Ще се оправят отношенията с хората, разбиране с коитото не сте успявали да постигнете в течение на доста дълго време. През този ден ще имате шанс да сложите край на конфликтен и напрегнат период в отношенията с любимия човек.



Везни

Днес ще се наложи да употребите много усилия, за да спазите необходимата дистанция, независимо дали става дума за спринт или за маратон. Не се страхувайте да приемате предизвикателството, независимо колко неуверено се чувствате и колко рисковано изглежда това. Дошло е време да се заемате за работа и да повярвате, че ще успеете да се справите със ситуацията. Това е още един вид самообразование, а също и прекрасен повод да покажете на останалите, че сте способни. Съвсем не е задължително на някого нещо да доказвате, така че действайте и се радвайте на резултатите.



Скорпион

Направили сте всичко, което е било по силите Ви. И даже много добре знаете, че не бихте могли да направите нищо повече за решаване на този конфликт. А и Вашата половинка прекрасно разбира това. Нужна ви е трета страна, която да се намеси в ставащите стбития и нещо да промени. Възможно е и промяната да не е в правилната посока... Това ще стане днес и затова бъдете готови за всичко.



Стрелец

Днес настроението няма да бъде много стабилно. У Вас ще се появи желание да научите нещо ново и да се покажете от неочаквана страна. Добре ще преминат срещите Ви с приятели и е важно през това време да не злоупотребявате с алкохола. Вероятно е възникване на нови идеи за творчество, но ще бъде доста сложно те да се развият, защото много ще се отвличате по други задачи.



Козирог

Неочаквано известие ще Ви накара да се откажете от своите планове. Старайте се да проявявате мъдрост и издръжливост, като се доверявате на интуицията си, и не се страхувайте, да отстоявате своите интереси. Вашият бизнес-нюх ще бъде оценен по достойнство. Очаквайте предложение да се заемете с нова работа или с неочакван проект. Днес ще успеете да решите важни семейни въпроси, както и да създадете благоприятни условия за по-нататъшно развитие на отношенията, играещи важна роля в живота Ви. Погрижете се, в дома Ви да е приятно и уютно. Дреболиите, нарушаващи битовата Ви хармония, могат силно да Ви дразнат.



Водолей

Редно е днес да се замислите, с каква цел ще говорите на своя любим човек това или онова. Постарйте се да стигнете до същността, за да не съжалявате после за непредвидените и неприятни последствия, които значително биха надминали очакванията .



Риби

За Вас денят е напълно успешен, макар че не е лишен от грижи и ангажименти. Той е свързан с поява на нови идеи , замисли и цели. Вашите планове ще стават все по-смели , а и увереността Ви в собствените сили ще нараства. Може да започнете работа по важен проект, да подписвате документи или да започнете работа на ново работно място. Отлично ще усвоявате нова информация. Макар че романтичното настроение днес няма да е свойствено за Вас, денят може да Ви донесе много приятни любовни преживявания. Възможно е помирение след някаква разправия , или възстановяване на отношение с човек, който Ви е много скъп.

