Хороскоп за четъртък 20 ноември: Овен - ситуация, Близнаци - енергия, Рак - фантазия, Лъв - Вселена, Везни - работа, Стрелец - път

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за утре

Овен

Безизходни ситуации няма . Има само неприятни изходи и решения. Както се казва в народния фолклор, даже и да са те изяли, пак имаш два изхода. Вашата задача днес е, да намерите най- малко неприятния изход от създалата се еитуация за Вас и Вашия любим човек. Бъдете сигурни, че такъв изход има!

Телец

Във въздуха определено витае мощна енергия, обкръжаваща отношенията. В нея има и романтика, и флирт, и ласкателство. Дърдоренетео между Вас и определен колега в работата, несъмнено бият рекорда! Леко не Ви достига прочутата Ви професионална етика, но това с успех може да бъде казано и за всички останали .



Близнаци

Днес ще Ви се предостави възможност, да полирате малко своя обществен имидж. Това, разбира се, ще стане, ако сте готови да се окажете в центъра на събитията. Готови ли сте за такова подгряване? Ако сте гъвкави и сте готови на всичко, то сте готови за блясъка на прожекторите. Ръководете се от своя авантаристичен дух, за да придобиете нов опит и нови усещания. Около Вас кръжат енергии на високо равнище. Те ще Ви ободрят и ще Ви избави от излишното напрежение.



Рак

Помислете, защо не Ви харесва у Вашия човек тази или онази черта. Може би с нея напълно може да се помирите, ако им сложите друго название?... Например не дрънкало, а обшителност; не лъжец, а фантазьор. Днес е благоприятен ден за експерименти и самовнушения. Опитайте!



Лъв

Ако някой Ви изпраща странни сигнали, това още не значи, че трябва да ги приемете. Възможно е да е добре да погледнете в ситуацията по на дълбоко, което би Ви помогнало да разберете, какво е послужило за причина за тези сигнали. Вероятно заслугата да не е Ваша, макар че се считате за център на Вселената. Един от начините до край да разберете ставащото, е просто да попитате за това своя събеседник, без да засягате неговите чувства и без да провокирате противопоставяне.



Дева

Измислете за Вас и за своя любим човек днес някакво действително интересно занимание. Нека то да Ви увлече до толкова, че направо да забравите за Вашите общи проблеми, както и за частните неприятности на всеки от Вас. Използвайте го като параван, за да се скриете от всички проблеми.



Везни

Денят е благоприятен за работа, която още днес ще донесе успех и признание от страна на Вашите колеги. Задълженията си ще изпълнявате леко, а нужния съвет ще Ви даде приятел, който е малко по- възрастен от Вас. Вслушвайте се в съветите на мъдрите хора, а също и прилагайте нови идеи във всекидневната работа, и използвайте фантазията си. В романтично отношение е възможен разговор, който да Ви позволи, отношенията Ви да преминат на по- високо ниво.



Скорпион

През този ден ще сте способни на най-истински подвиг, което и даже не сте очаквали от себе си. Впрочем, Вашия любим човек съвсем няма да се учуди от такова поведение: той е знаел, какъв потенциал е заложен у Вас и никога не се е съмнявал. Следващия път обезателно му повярвайте!



Стрелец

Представителите на Вашия знак са привличани от чуждите култури и народи, както и от далечните страни. Ако сега не пътешествате, единственото Ви утешение може да бъде общуването Ви с някого или нещо,, напомнящи Ви за далечните места , които Ви харесват. Така че ако имате възможност да общувате с някого по телефона или електронната поща, или пък да направите някоя неочаквана визита, непременно се възползвайте от това. А може да се опитате почти на един път да направите и всичките три неща....



Козирог

На Вашия любим днес ще се струва, че не е достоен да бъде редом с Вас. Вашата цел трябва да е, да го убедите в обратното, ако, разбира се, искате да продължавате отношенията си с него. От степента на Вашата убедителност ще зависи блясъка на неговите очи.



Водолей

Какво може да бъде по-приятно от хубава вечер в приятна компания? Разбира се, само вечер в компанията на любимия човек. Днес ще имате възможност да съчетаете всичко това. Има вероятност да получите покана от свои общи приятели, да отбележите някакво тяхно радостно събитие. Очаква Ви приятна вечер в топла приятелска обстановка.



Риби

Ще се наложи да се заемете с решаване на финансови проблеми, и то - не само със своите собствени. Хората, нуждаещи се от Вашата помощ ще се окажат неочаквано много и няма да е толкова лесно да подкрепите всеки. Добре би било, ако умеете да кавате днес „не” любезно и твърдо. Но денят е подходящ за участие в светски мероприятия. Не се страхувайте да привличате вниманието и да сте на показ. На околните правите изключително добро впечатление.

