Хороскоп за четвъртък: Овен - стар приятел, Телец - заплата, Рак - беда, Везни - тихо кафе, Козирог - мисъл

Ето хороскопа на Ламята за четвъртък

Овен

Мислете за бъдещето. Именно то днес заслужава Вашето особено внимание. Малките пропуски, грешки и недовършени работи днес ще останат незабелязани, но по-късно ( и разбира се – в най-неподходящия момент), за тях обезателно ще Ви напомнят. Затова всичко, за което се захващате днес, се опитайте да направите безупречно. Денят се оказва много уморителени и във физическо, и в емоционално отношение. Само че да възстановите душевните си сили съвсем не е трудно: за целта от полза ще Ви бъде общуването с членовете на семейството и със старите приятели.

Телец

Вероятни са интересни предложения, които ще Ви се струват едновременно и примамливи, и лесно осъществими. Само не си мислете, че нещо действително хубаво днес Ви се дава даром. За това, което Ви е нужно, трябва да заплатите, и най-добре е, да не скъперничите. Ако вече сте опредлили целта си, не жалете сили за да я осъшествите. Естествено през деня не веднъж ще Ви бъде тежко и ще чувствате умора и празнота, но всяко нещо отминава и се забравя.



Близнаци

Може да разчитате на успехи, но навярно днес ще са Ви нужни ловкост, комбинативност и богата фантазия. Ще успеете да заобиколите поставените капани, и едновременно с това да създадете препятствия по пътя на конкуренцията. За съжаление всичко това е свързано с колосално нервно напрежение и затова още в средата на деня ще си дадете сметка, че се нуждаете от почивка. Много опасна е непроверената информация - както тази, която разпространяват за Вас, така и другата, която Вие получавате. Кажете „не” на сплетните, а ако е възможно, не давайте повод за тях.



Рак

Денят е свързан с разглеждане на приоритети в дългосрочен план. Ще започнете да се замисляте, дали сте направили правилния избор и дали сте организирали правилно живота си. Темата за размишление не е лоша, но бедата е в това, че бързайки да поправите това, което Ви се струва грешно, само влошавате ситуацията и се поставяте в още по-сложно положение. Не бързайте да действате. Днешното Ви настроение е породено не от реални обстоятелства, а под влияние на негативни тенденции. Не си заслужава да разрушавате създадените връзки заради моментно раздразнение.



Лъв

Общувайте с хората, не мислете прекалено много за материалната изгода. Нали по този начин имате възможност за обмен на впечатления, получаване на една или друга информация, а това, в рамките на денонощието се явява огромна ценност. Това е прекрасно време за закупуване на книги и четене на статии с актуално съдържание, както и за интензивен обмен на мнения със съмишлениците. Оригинален смел замисъл , роден в разговор с приятели, може бързо да се превърне в реалност, и по този начин и Вие, и Вашите събеседници, ще минете веднага от думи към дела.



Дева

Препоръката на звездите за този ден е, да направите не голям подарък на своя любим човек. Нека това не струва кой-знае колко, а и няма да Ви донесе душевни загуби. Важното е, Вашата половинка да рабере, че за нея мислят, и че има някой, готов да и подарява малки играчки – закачки без повод и без празник.



Везни

Определено е настъпило време, в което по-опростено да гледате на нещата. Затова потърсете сред цялата суматоха хладнокръвен компаньон. Малко реалксация и почивка с човека, с когото се чувствате свободно, ще възстанови Вашето спокойствие. Тихото кафе или дори дома(„..доме, доме, сладки доме”) , могат да се окажат най-добрите идеи. Когато мълчанието не е по-приятно от разговорите и смеха, значи сте на нужното място в нужното време и с нужния човек.



Скорпион

Не е нужно да воювате със своите желания – днес те са съвършено оправдани, а и също толкова безобидни. Заслужили сте си правото да се поглезите, та защо да не се възползвате от това? Ако все още не сте намерили своята „половинка”, трябва да се вслушате в интуицията си, и да направите решителната крачка към своето щастие. Има вероятност за възникване на трудности в общуването с членовете на семейството, но най-голяма е опасността от възникване на конфликт с родителите. Поведението Ви ще им се струва обидно, макар че по-късно ще се дадат сметка, че грешат...



Стрелец

Оказва се, че времето, което сте прекарали с Вашия любим човек по отделно, не е било напразно нито за Вас, нито за него. Днес с учудване ще откриете, че и двамата доста сте се изменили, и дори вашите отношения съвсем не са такива, каквито са били по-рано. По-добри ли са, или са по-лоши?



Козирог

Възможността Ви да действате целеустремено, ще се запали до края на деня. При това възможността да не допуснете никаква грешка, не е чак толкова голяма. Ако сте родени през втората декада на своя зодиакален знак, трябва да се пазите от претоварване и от погрешни действия. Втората половина на деня обещава да бъде по-хармонична за Вас. През това време лесно ще контактувате не само с приятелите, но и с деловите си партньори, като ще съумявате леко и красиво да оформяте своите оригинални мисли.Не е изключено получаване на известие от друг град или чужбина. Може да бъде възстановена електронна преписка.



Водолей

На Вашия любим човек ще се прииска днес да получи от Вас невъзможното, като за целта ще се опита да положи всички мислими и немислими усилия. Най-забавното ще е, че той няма да разбира, че трябва да направите именно невъзможното, та ще се наложи много дълго да му обяснявате.



Риби

Пригответе се за сериозна среща с шефа. Искате да го попитате за нещо (най-вече за повишение на заплатата, за премия или за служенно издигане, което ще рече –за преминаване на друга позиция), като поне едно от тези неща отдавна Ви е било обещано. Ако сте правили всичко, за което са Ви молели, та даже и повече, няма защо да се притеснявате. Само че не би било зле , да пообмислите, какво точно ще кажете. И даже да порепетирате ...

