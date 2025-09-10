Хороскоп за четвъртък 11 септември: Овен - резултат, Телец - слава, Близнаци - внимание, Рак - дете, Везни - денонощие, Козирог - характер

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за 11 септември

Овен

Не трябва днес да разчитате прекалено на своя любим човек, дори да е много отговорен и надежден. Нека всичко, което може да зависи от Вас, да зависи наистина само от Вас, защото иначе ще бъде голяма вероятността да сгрешите и да се получи съвсем не онзи реаултат, който бихте искали.

Телец

Има време да работите за слава, а днес прекарайте свободното си време разумно и за удоволствие. Ще Ви се появят нови идеи, а силите Ви ще бъдат достатъчни , за да се справите с всички запланувани задачки и дейности. Наистина, за пълен успех трябва да можете да овладеете емоциите си. Ако те вземат връх над разума, разочарованията и конфликтите са неизбежни. Преживяванията може да бъдат достатъчно силни, за да доведат до неразположение. Денят е подходящ за делови контакти, сключване на сделки и взимане на важни решения, отнасящи се до личния живот. Ако имате подрастващи деца, трябва да поговорите с тях относно плановете им за бъдещето. Това може да определи и Вашите действия за недалечно време.



Близнаци

В дадения момент ще Ви бъде много трудно да намерите дори и най-крехкия баланс между Вашия обществен и личен живот и затова не се стеснявайте, да се обърнете за съвет онези, които вече са минали през това, през което Вие преживявате сега. Усилията си насочете в стриктно следване на своя път, и не обръщайте внимание на това, което се страхувате че другите хора очакват от Вас. Разбира се, че носите отговорност за това, което става в момента, но само до определена степен...



Рак

Отделете си поне малко време! Правите всичко в полза на другите, ако си зададете въпрос, кога за последен път сте се поглезили, най-вероятно няма да миже да си спомните. Днес е найподходяшия ден за тази цел. Измислете си повод, за да изпратите своята половинка при майка му, детето - при баба си, а сами се наслаждавайте на блажената самота.



Лъв

Ще можете да реализирате смели планове, отнасящи се до професионалната дейност. Денят е много подходящ за обсъждане в неформална обстановка на делови перспективи и други важни въпроси. Може и да се окаже възможност, да започнете да се занимавате със самостоятелна търговска дейност. Вероятни са изненади и подаръци, импровизирани празници и развлечения. Не се препоръчва, да се предприемат далечни пътувания. Ако са в компанията на любимия човек, е възможно да възникнат недоразумения. Краят на деня ще бъде свързан с влошаване на самочувствието и за това време е по-добре да не планирате отговорни задачи.



Дева

Днес трябва да запознаете своя любим човек с нещо много важно, с което никога и никого до сега не сте запознавали. Това ще бъде много отговорна крачка, символизираща още по-голямото ви сближаване. Затова предварително помислете, до колко сте готови за това.



Везни

Денят предразполага към почивка или свободно творчество, отколкото към напрегната работа в конкретно направление. През това време с успех може да се откъснете от професионалните или други задължения и да излезете от графика на точната програма. Избирайте нестандартни развлечения, както и необичайни места за приятелски и любовни срещи . Ако не Ви достига едно денонощие, за да се насладите на своята независимост, напълно може да разчитате и на следващия ден. Като заключение: постарайте се, да се насладите на прекомерната консервативност и традиционализъм.



Скорпион

Дори и никога до сега да не сте вярвали в любовта от пръв поглед, днес ще се наложи да повярвате, защото точно таква любов ще Ви се случи! Дали Вие ще се влюбите, или във Вас ще се влюбят, но при всички положения никой няма да бъде в състояние да даде логично обяснение на онова, което Ви се случва...



Стрелец

Когато се возите на влакче в някакъв увеселителен парк, впивате ли се в парапета с всичка сила и седите ли със затворени очи, докато всичко свърши? Или смело гледате напред, наслаждавайки се на всяко изкачване или завой? Какъвто и да е Вашият стил , сменете го днес с противоположния. Когато сте обхванати от пътна треска, действайте, ръководейки се от своите инстинкти. Ако Ви е трудно да отворите очи, това само показва важността на онова, което трябва да видите. А ако сте привикнали да занете, какво Ви предстои, възможно е, да е дошло време за някакви тайни.



Козирог

Денят обещава да бъде успешен практически във всяко отношение. Необходимостта да станете по-дисциплинирани, сдържани и икономични, няма да Ви се струва нещо необичайно, а и напълно ще се съгласува с някои от основните черти на Вашия характер. Допълнителна важност ще придобият въпроси, свързани с висшето образование или коригиране на мирогледа и поддържане на авторитет сред близкото и далечно обкръжение. Лесно ще примирите идеалите си с текущата действителност. Най-добре ще е, да не си правите днес нови планове.



Водолей

През този ден повече от обичайно ще се нуждаете от подкрепа и непременно ще я получите от хора, които никога преди не са демонстрирали своето добро отношение към Вас. Възможни са подаръци и приятни сюрпризи. Човек, с който сте имали общ бизнес доста отдавна, ще Ви направи много интересно предложение за сътрудничество. Много добре се подреждат и романтичните Ви отношения и да постигете взаимно разбиране с любимия човек съвсем не е трудно. Всички увлечения през този ден ще се окажат доста по-сериозни, отколкото сте могли да си представите.



Риби

Денят е свързан с приятни семейни събития, а е възможно и получаването на добри новини от далечни роднини. Наистина, Рибите-родители може и да се пообезпокоят, тъй като има вероятност за децата им неочаквано да възникнат трудности. Запазете миролюбиво настроение и вярвайте в своите потомци: с много от проблемите те ще се справят сами. Днес може да поглезите себе си, а денят обещава изпълнението на някакви отдавнашни желания. Само при общуването с малко познати хора трябва да сте изключително предпазливи - има риск да кажете излишни неща и с това да си навлечете гнева на другите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!