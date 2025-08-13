Хороскоп за четвъртък 14 август: Овен - мълчание, Рак - помощ, Лъв - подарък, Везни - грешка, Стрелец - влияние, Риби - ситуация

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята за четвъртък

Овен

Ако при Вас нещо не се получава, опитайте да намерите друг начин за постигане на целта. Ако обектът на Вашите въздишки със завидно упортсво не реагира на Вашите подаръци и картички, може би трябва да помислите за друга тактика? Например днес да го помъчите с мълчание и хладност. Как ли ще се чувства без Вас?

Телец

Сложно ще бъде днес за Вашия любим човек да направи избор между хубаво и важно, а и между интересно и нужно. Ще се наложи да му помогнете в тази не лека работата ако ще и да се наложи да организирате специални мероприятия за тази цел. Абе не е лека тази работа - от блатото да се наложи да дърпате хипопотам...



Близнаци

Не е желателно посещението на увеселителни заведения, а и пребиваването в шумна приятелска компания може да се откаже не толкова приятно, както сте си мислели. Оказвате се в центъра на внимание, но за съжаление това внимание съвсем не е дружелюбно. Зависниците се опитват колкото се може по-болно да Ви ухапят, сплетниците разпространяват възмутителни слухове и в резултат на всичко това от Вашето добро настроение няма да остане и следа. Но пък в компанията на своите близки хора ще се чувствате къде-къде по-спокойно и комфортно. Няма да бъде скучно: навярно ще се намерят и неща, които да са интересни за всички.



Рак

Денят е благоприятен и ще се характеризира с нарастване на жизнения тонус и стабилен емоционален фон. Днес ще постигате отлични резултати във всичко, с което се захванете и ще може да реализирате смели замисли и отлични идеи. В интерес на истината, ще се наложи да действате самостоятелно, но това едва дали ще Ви смути, тъй като съвсем лесно ще се справите и без странична помощ. Силно ще бъде влиянието на позитивните тенденции в сферата на романтичните и семейни отношения. Нарастналата интуиция ще Ви помогне да постигнете разбирателство с близките си хора, а умението спокойно да обсъждате общите проблеми ще позволи да бъдат избегнати конфликтите.



Лъв

Днес представителите на Вашия знак повече ще губят, отколкото да печелят. Като цяло денят ще бъде свързан с разочарования и неуспехи, както и с необходимостта да отстъпите, пропускайки напред съперници и конкуренти. Трудно ще преживеете това положение, а обичайният Ви оптимизъм ще Ви напусне. Не прекарвайте прекалено много време в уединение - мрачните мисли доста лесно ще Ви завладеят, ако до Вас няма никой. Приятелите охотно ще Ви подкрепят и развеселяват, като въобще няма да задават излишни въпроси. Възможен е неочакван подарък.



Дева

Само благодарение на рядката си сдържаност и също толкова уникалния самоконтрол, относително спокойно се справяте с неприятностите, които сякаш Ви засипват. Трябва да продължите движението напред, даже и ако по пътя Ви възникнат прегради и трудности. Днес звездите Ви проверяват за издръжливист и надеждност, и се постарайте, да докажете, че сте достойни. Ще се наложи не само да решавате собствените си проблеми, но и да подкрепяте близките си. През днешния ден ще бъдете по-внимателни слушатели и ненадминати съветници. Благодарение на своето умение да разбирате хората и да им съчувствате, ще направите деня по-лек и приятен за тези, които са Ви скъпи.



Везни

Постарайте се да се настроите на философска вълна. Не трябва да пришпорвате събитията, да проявявате нетърпение и да подтискате обкръжаващите Ви. Забавянията в работата не трябва да Ви притесняват. Те няма да Ви попречат да достигнете целта , ако не започнете да нервничите и не допуснете куп грешки. Възможно е преодоляване на различни отдавнашни разногласия с деловите партньори, които в крайна сметка ще разберат, че на Вашето мнение може и трябва да се доверят. Неочаквана среща ще Ви накара да се замислите , до колко обмислени и верни са били взетите неотдавна от Вас решения, отнасящи се до личния Ви живот. Сега е все още възможно да обмислите всичко и да се откажете.



Скорпион

Много ще бъде важно да разбете, какво мислят за Вас. А именно днес това ще бъде особено трудно. Опитвайки се да получите тази информация по заобиколни пътища, бъдете на ясно, че докато стигне до Вас, може да се измени до неузнаваемост.



Стрелец

Ако някой знак е известен със стремежа си към всичко ново, това е Вашия. Во в този момент, независимо дали вярвате или не, Вселената настоява, да опитате нещо ново в паричните работи. Ако си попомисляте да заработите някакви пари допълнително, убедете се, че това занимание би Ви било интересно.При Вас ще се получи, като се имат предвид подкрепата на невероятното количество астрологически влияния.. Просто подайте знак на висшите сили, когато почувствате, че сте готови.



Козирог

Днес Вашият любим човек ще поиска да вложите максимум усилия, за да можете заедно да решите някакъв проблем. Ако не положите тези усилия, решаването ще бъде доста по- сложно, а значи, че и във вашите отношения ще има някакво напрежение.



Водолей

Не е зле, по-малко да разказвате за своите проблеми на странични хора, за да не се налага след това да се разкайвате за своята бъбривост. Дайте си сметка, че каквато и неприятност да се случи, винаги има хора, които са знаели точно какво ще стане. Обсъдете всичко в семеен кръг, и решението ще дойде неочаквано бързо.



Риби

Няма да е лесно днес на Вашия любим човек да разбере, какво точно искате да получите от него, и следователно - как да постъпи в създалата се сложна ситуация. Постарайте се да създадете доброжелателна атмосфера, която да му помогне по-бързо да се ориентира в това, което става.

