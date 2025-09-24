Хороскоп за четвъртък 25 септември: Овен - радост, Близнаци - колан, Рак - контрол, Дева - дъга, Везни - минало, Скорпион - авторитет

Пиксабей

Ето хороскопа на Ламята з 25 септември

Овен

Утрешният ден ще донесе нови проблеми, които предстои да решите заедно със своя любим човек, а в карен случай - поединично. Но за това сега просто не си заслужава да мислите. Звездите препоръчват да живеете в днешния ден и да получите от него максимум радост и удоволствия.

Телец

Ако Ви се струва, че днес въобще не успявате да бъдете в крак със света, това вероятно е , защото вървите прекалено бързо и хората около Вас просто не могат да Ви настигнат! Натиснете днес спирачката и вижтете, на какъв етап от своя живот се намирате. Насладете се на пейзажа и възобновете общуването с няколко души. Там , където се намирате сега, е точно мястото, на което е трябвало да бъдете . Така че, защо толкова се съсредоточавате върху онова, чието място е в бъдещето? Живейте за днешния ден и престанете да мечтаете за бъдещето.



Близнаци

Дали ще Ви бъде комфортно от това или не - няма значение, но през следващите няколко дни ще се окажете в центъра на вниманието. По-добре се примирете с този факт и подгответе и своя любим човек. Ако той се движи достатъчно близо до Вас, може и да успее да „хване” и за себе си малко от светлината на прожекторите. Ако трябва да сме честни, има и по-приятни неща от възхищението на тълпи поклонници. Изглежда вие двамата нямате друг избор, освен да затегнете коланите и да се усмихвате по-широко.



Рак

Не се опитвайте да държите под пълен контрол неща, които не могат да бъдат контролирани. Ако това не Ви е по силите, приемете нещата такива, каквито са. По-добре направете крачка назад, въздъхнете и се отпуснете. Направили сте всичко, което е по силите Ви и сега остава само да се наслаждавате на свободното време, което се е оказало, че имате. Защо мислите, че е задължително нещо да правите? Понякога е достатъчно просто да съществувате.



Лъв

Романтичните увлечения избухват лесно и се развиват стремително, макар че обстоятелствата сякаш съвсем не предразполагат към това. Най-лекомислените Лъвове даже са готови да пожертват вече създадени отношения, заради случаен флирт. Доста време ще заеме регулирането на семейните разногласия: ще се наложи да помирявате спорещи роднини, да търсите компромиси и да правите планове, с които всички да се съгласят. Себе си може да зарадвате с покупката на някакви приятни дреболии. Разходите не трябва да са големи, за да не се отразят на и без това „тънкия” Ви бюджет.



Дева

Днес Вашият личен живот ще сияе във всички цветове на дъгата и ще Ви радва със своето разнообразие. Постарайте се, да не нарушавате екологическото равновесие на своята лична ниша - нека да се запази за дълго време.



Везни

Неутрален ден от всяка гледна точка, освен романтичната, където влиянието на позитивните тенденции ще бъде осезаемо. Днес ще можете да решите много лични проблеми, ако се отнесете към тях сериозно, а не оставяте нещата на самотек. В общуването с любимия човек избягвайте недомлъвките. Колкото сте по-искрени , толкова ще бъде по-добре. Възможно е преодоляване на разногласията с по-възрастни роднини и стари приятели, не одобряващи някои Ваши постъпки в близкото минало. Ако продължавате да държите на обичайния си начин на действие, това няма да Ви помогне по никакъв начин да постигнете успех. Абстрахирайте се от всичко, и си спестете неразбориите и усложненията.



Скорпион

Днес има вероятност за удачни срещи и общуване с авторитетен човек. Информацията, която ще получите, ще разшири Вашия кръгозор и ще добави известна доза оптимизъм. Не е изключена среща с предишна любов. Здравият смисъл чак до вечерта ще Ви предпазва от необмислени постъпки. Някъде след обяд ще нарастне нуждата Ви от оригинална обстановка и интересни контакти. Вероятно ще Ви се прииска, да смените вида на дейността си в момента. В същото време ще придобият важност домашните работи. Пригответе се, че родителите или домочадието ще започнат да Ви диктуват правилата на поведение.



Стрелец

След като няколко дни сте се възхищавали на компанията на остроумен и възхитителен компаньон, все още не сте готови да спрете. Възможно е, даже да сте в настроение да проведете един от Вашите прословути публични двубои , към което Ви тласка Вашето самолюбие, за да покажете пред хората на какво сте способни. Ако в началото Вашият партньор гледа на тази ситуация различно, не се вълнувайте. Ако не можете да го убедите с куп аргументи, оставете го на мира. Нали не искате да загубите тази битка?



Козирог

Днес не трябва да се доверявате на първото впечатление, което ще Ви направи човекът, опитващ се да се добере до Вашето разположение. Поизчакайте, докато симпатията или антипатията окончателно се офорнят, и тогава вземете решение какво ще бъде по нататъшното Ви поведение.



Водолей

Днешният ден е подходящ за общуване – и с колеги, и с роднини. Всичко ще преминава хармонично. Ще възникнат нови теми за обсъждане. Може да Ви бъде даден добър съвет в интересуващата Ви област. Денят е подходящ и за общуване с близки роднини. От сутринта може да се занимавате с оформяне на документи. Бъдете внимателни при шофиране.



Риби

Благодарение на прилива на интелектуална или физическа енергия, ще можете да направите много полезни неща за семейството, родителите, или за устрояване на своята територия(дома, семейството, или селскостопанския имот). Определено е настъпило време, в което по-опростено да гледате на нещата. Затова потърсете сред цялата суматоха хладнокръвен компаньон. Малко реалксация и почивка с човека, с когото се чувствате свободно, ще възстанови Вашето спокойствие. Тихото кафе или дори дома(„..доме, доме, сладки доме”) , могат да се окажат най-добрите идеи. Когато мълчанието не е по-приятно от разговорите и смеха, значи сте на нужното място в нужното време и с нужния човек.

