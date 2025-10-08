Хороскоп за четвъртък 9 октомври: Рак - идея, Лъв - човек, Дева - здраве, Везни - логика, Скорпион - задача, Стрелец - възторг

Пиксабей

Хороскоп на Ламята за четвъртък:

Овен

Овен Предстои Ви един сложен ден, в които ще имате достатъчно предпоставки да нервничите. Може да разчитате на проверени съюзници, но и от новите контакти не бива да се отказвате. Днес ще имате идеална възможност да разширите своя кръг на общуване. Само че трябва да имате предвид, че да очатовате представителите на противоположния пол, днес ще Ви бъде по-трудно от обикновено. Звездите нямат нищо против деловите и приятелски срещи, но романтичните е по-добре да отложите. Вероятни са загуби, които ще бъде трудно да предотвратите. Постарайте се да не прехвърляте отговорността за своите грешки на другите, защото няма да Ви го простят.

Телец

Благодарение на хубаво запознанство и контакти с авторитетни и влиятелни хора, може да не се страхувате за своето бъдеще. Не по-малко положителен факт може да стане участието Ви в някакъв мащабен неформален проект, оригинална акция (например благотворителна), в презентация, в юбилей, или в някакво близко по дух мероприятие. Не се отказвайте от срещи с приятели и от възможността да възобновите връзките с бивши съмишленици.



Близнаци

През този ден свръхважни събития в семействата на Близнаците не се предвиждат. Вероятни са малки разногласия с децата, които при неумело поведение може да прераснат в голям и усложняващ се конфликт. Звездите Ви съветват, да не следвате своите емоции. Днес разумът ще Ви бъде най-добър помощник. Конфликти са вероятни с Овни и Телци.



Рак

Днешния ден е идеално време за да си отдъхнете . Ако и снощи сте заспали след полунощ, ще Ви бъде трудно да станете от леглото. Само че заради Вашата прословута сънливост, има опасност да пропуснете важно събитие. Днес не се увличайте по съблазнителни идеи , а и бъдете опредпазливи и контролирайте своите приказки. Много лесно ще се справяте с проблемите , мака и околните да се опитват да Ви пречат. Откажете се от скъпи придобивки и излишно харчене. И запомнете: сега не е най- подходящото време за изясняване на отношенията с любимия човек.



Лъв

През този ден Вашия любим човек с нещо ще Ви изплаши. И даже е възможно да направи това доста силно. Даже е възможно той така да се шегува малко своеобразно. Затова ако се убедите, че нищо страшно всъшност не е станало, не бързайте да му покажете своето неудоволствие. За всичко има време!



Дева

Днес е благоприятен ден, за да се погрижите за своето здраве , както и за търсене на нови лекарствени средства. Ще бъдете внимателни разумът Ви ще търси нови начини за решаване на проблема. Може да получите съвет по повод здравето от приятел или от друг компетентен източник. През втората половина на деня трябва да избягвате започване на ново лечение, а в работата - взимане на важни решения.



Везни

Днес в отношенията с любимия Ви човек ще се случи нещо непонятно, необяснимо и странно, което никаква логика - нито мъжка, нито женска, няма да може да разбере. Затова ще се наложи да действате като на сляпо и да намерите изход от ситуацията опипом, или ... по миризмата.



Скорпион

На Скорпионите, които са заети с решаването на важни практически задачи и преодоляване на битови трудности, денят едва дали ще се стори успешен. Претоварването се отразява не само на физическото, но и на емоционалното състояние и кара представителите на знака остро да реагират на съвсем дребни и несъществени неща. Любимият човек ще се отнесе към това с разбиране, но новите познати, като и някои роднини, могат да се окажат неприятно изненадани. Сега не сте достатъчно икономични и можете да похарчите повече пари, отколкото имате възможност да си позволите. През днешния ден не купувайте неща, които са за дългосрочна употреба.



Стрелец

Открити? Невероятно общителни? Кой, Вие ли? Че как иначе! Нали именно с това се славите?... И до такава степен сте популярни, че ако в един момент притихнете, приятелите и роднините просто не знаят, как да се отнесат към това. В последно време те са се убедили, че нещо Ви притеснява, и ще бъдат във възторг да ви видят сега – в прекрасна форма, усмихнати, спокойни - както някога в добрите времена. А и на Вас това ще Ви е приятно.



Козирог

Замислете се за това, до колко правилно избирате пътя за достигане на професионалните си цели. Амбициите Ви не са удовлетворени. Още повече хора, които до неотдавна са се обявявали за Ваши съюзници и партньори, неочаквано ще започнат да търсят сътрудничество с тези, които причислвате към своите недоброжелатели. Дайте си сметка, че ако много не Ви върви, може да се окажете самотен войн в полето... В личната сфера се очертава много комфортна ситуация. Ще усещате подкрепата на близките и ще се радвате на взаимното разбиране с любимия човек. Сериозни промени са малко вероятни, но тяхното отсъствие едва ли ще Ви огорчи.



Водолей

За да обичате един човек, трябва да обичате и света, в който живее. Днес при Вас това наистина може да се получи. Затова ако Вашата половинка Ви покани в своята компания, или например в своя клуб, на гости при роднини или при своите родители, в никакъв случай недейте да отказвате. Всичко трябва да бъде хубаво!.



Риби

Очаква Ви много неприятен разговор с близък човек, но и денят като цяло за всички представители на знака е доста неуспешен. Бъдете готови да направите значителни отстъпки и да се окажете от някакви свои планове, за да оправдаете очакванията на обкръжаващите. Всеки Ваш опит да защитите своите интереси, ще бъде възприет като обявяване на война. Денят е не лош за спокойно и с нищо необвързващо общуване с приятели, познати, или с просто не съвсем близки хора. В такава компания ще се чувствате уверено и комфортно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!