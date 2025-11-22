Хороскоп за неделя 23 ноември: Овен - задача, Телец - глава, Близнаци - разум, Лъв - мечта, Везни - училище, Стрелец - решение

Пиксабей

Ето хороскопа за неделя

Овен

Към изпълнението на всяка задача трябва да проявите особена прецизност. Обръщайте по-голямо внимание на дребните детайли. Именно те могат да станат най-важни и да окажат решаващо внимание на работния процес. Препоръчва се внимателно да боравите с всички инструменти, а също и с програмното обезпечение , приборите ( в това число и битовите), лекарствата и химическите вещества. Не са изключени бурни спорове с хора от далече, особено ако това са Ваши колеги или хора, които Ви правят някакви услуги.

Телец

Телците лесно се влюбват и си губят главата. Внезапно нахлулите чувства могат да тласнат представителите на този знак към необмислени, а често и просто глупави постъпки. От друга страна, ще получите куп нови (и в по-голямата си част приятни ) впечатления, и като цяло денят ще бъде много приятен. Само че не бива да забравяте обещанията, които сте дали по-рано: ако днес ги нарушите, за дълго ще загубите репутацията си на надежден и заслужаващ доверие човек. И с парите бъдете предпазливи: възможни са безмислени разходи.



Близнаци

Да се облягате на хладния разум през това време е доста сложно. В реултат на непредвидени обрати , събитията може да вземат връх над логическите разсъждения. Не са изключени резки промени във финансовите, семейните и любовните работи, а през деня може да нараства общата материална и битова нестабилност. За препоръчване е , да се отложат онези парични операции, които не са спешни , оформянето на кредити , както и откриване на банкови сметки. Възможно е да си дадете сметка, че не на всички свои приятели може да се доверявате, когато ства дума за пари, бъдеще или безопасност.



Рак

През този ден звездите препоръчват да привлечете вниманието на своя любим човек по някакъв съвсем екствравагантен способ. Например необичайно облекло, нетривиално поведение или несвойствено за Вас безразличие. За постигане на поставената цел са добри и подходящи всички средства.



Лъв

Само от Вас зависи, ще се сбъднат ли мечтите Ви за щастлива любов с този човек днес, или няма да се сбъднат никога. Правилно формулирайте целта си, настройте се за победа и започнете решителна борба със суровата реалност на правото да обичате и да бъдете обичани. Основните правила са три: да виждате целта,да вярвате в себе си и да не се страхувате от препятствията.



Дева

Девите са готови за решителни действия и кардинални промени във всяка сфера. Доколкото деловата активност по понятни причини днес не е висока, болшинството представители на знака ще се съсредоточат върху личния си живот. Бедата е в това, че близките Ви хора не разбират Вашите стремежи и намерения, а Вие нямате желание да им обяснявате каквото и да било. Така че вероятността за конфликти за съжаление е твърде висока. Това е не лош ден за пътуване и екскурзии, а също и за всякакви други занимания, способстващи за разширяване на кръгозора. Но пък с физическите натоварвания не се престаравайте - те биха могли да да доведат до влошаване на самочувствието.



Везни

Дошло е време да си спомните за своите училищни и университетски приятели. Така отдавна не сте се виждали, че наистина има да си говорите за твърде много неща. Даже може да се окаже, че с човека, който от дълго време сте си харесали, може да възникнат и по-топли чувства. Ако имате намерение да ги разпалите, покажете му го...



Скорпион

Не си заслужава днес да се отказвате от устройване на личния живот, независимо от това, колко важна и неотложна работа имате. В края на крайщата нищо по-важно и нужно на този етап не може да имате от любовта. Осмислете го и направете всичко възможно, че и на Вас и на Вашия любим човек да Ви е особено хубаво ...



Стрелец

Дълго ще спорите днес със своя любим човек на някакви философски теми, и едва ли ще дойдете до някакво компромисно решение. Важното е, спора да не прерасне в чупене на съдове и изясняване на отношенията. Темата просто няма да си залужава, да се изпокарате.



Козирог

Важното е, за нищо, ама за нищо да не съжалявате днес. Всичко, което ще стане, просто е трябвало да се случи. То е правилно и закономерно както във Вашата лична съдба, така и във Вашия тандем. Така че, спомнете си вечното: „което се прави, все е за добро”, отпуснете се и плувайте по течението.



Водолей

Още от сутринта сте на крак, без да имате дори една свободна минутка. Това може да бъде весело, може да е и вълнуващо, но едно е ясно: днес това ще приключи. Започва период на непредвидени спънки и препятствия, и в по-голяма част от случаите – преместване на планираното за друг ден. Това няма да са най-големите изненади, но времето, което се освобождава, ще се окаже безценно. Единственото, от което трябва да се пазите е, прибързаното взимане на решения.



Риби

Прекалено сте емоционални и никога не бихте се и опитали да оспорите този факт. А ако трябва да сме точни, дяволски се гордеете с това! Само че в този момент емоциите, които както обикновено са изписани на лицето Ви, стават още по-очевидни - особено за един конкретен човек, за когото са предназначени. Така че - малко по- спокойно. Помнете, че загадъчността е една от най-съблазнителните Ваши черти.

