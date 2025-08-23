Хороскоп за неделя 24 август: Три зодии са на върха

Пиксабей

Хороскоп на Ламята за неделя 24 август

Овен

През този ден Вашият любим човек няма да се отличава с бързина на реакциите и с особено внимание към това, което става около него, а също и към обкръжавашиттте го хора, което ще рече, че на първо място и към Вас. Затова не само ще се наложи да го предпазвате от опасностите, с които е изпълнен този недружелюбен свят, но и да търпите неговото невнимание.

Телец

През първата половина на деня нещата ще се подреждат много удачно. Това време е много подходящо за работа, изискваща съсредоточеност и повишено внимание. Може да въвеждате ред в документи, да съставяте отчети и баланси, и да правите финансови планове. Не биха минали зле и преговори, тъй като бихте успели да намерите неопровержими доказателства за своята правота. Втората половина на деня е значително по-малко плодотворно време, но пък много приятно. Звездите ще Ви поглезят с позитивни емоции и неочаквани радости. Възможни са срещи, които ще повдигнат настроението Ви.



Близнаци

Моментът не е най-подходящ както за определяне на кардинални цели за бъдещето, така и за подробна разработка на стратегически планове. През това време ще Ви е трудно да проявите последователност както в думите, така и в мислите. Вашите решения могат да бъдат променливи, а разсъжденията Ви - хаотични. Ако имате намерение да правите кариера или да постигнете високо положение в обществото, днес бъдете прекалено чувствителни към всякакви колебания в обстановката и в настроението на началството. Избягвайте да давате обещания, тъй като изпълнението им може да се окаже проблемно.



Рак

За много от представителите на знака през този ден ще възникнат трудности в общуването с родителите и децата. Ако са Ви нужни помощници, съюзници и съмишленици, търсете ги сред представителите на своето поколение. Ще нарастне интереса Ви към противоположния пол. Ще проявявате инициатива в общуването, във връзка с което вероятността за запознанства значително ще се увеличи. Но вие не сте твърде придирчиви и често правите прибързани изводи. Финансовата картина е неблагоприятна. Не трябва да взимате пари на заем, и да харчите чужди средства. Преди да правите крупни придобивки, посъветвайте се с надежден човек. Вероятно просто ще Ви разубедят.



Лъв

Не можете да обясните нито на себе си, нито на другите, защото обичате този човек. Но ето, обичате го! Днес ще разберете това особено ясно. Впрочем, хората казват, че ако можете да кажете „за какво” и „защо” - това не е любов. Така че не си заслужава толкова да се задълбочавате. Просто обичайте!



Дева

Няма никакви съмнения в това, че в кръга на възложените Ви задължения Вие се чувствате като риба във вода. Но има и такива дни като днешния, когато Ви обхваща ленност, и когато Ви се иска да се избавите от всички задължения наведнъж. Това е нормално, защото всеки човек от време на време се нуждае от „междучасие”. Просто днес не е такъв ден, в който можете всичко да захвърлите. Не предприемайте никакви резки действия. Свършете всичко, което е неотложно,а след това ще си отдъхнете, както трябва.



Везни

Отдавна се увличате по някакво хоби и е възможно сега да е най-подходящото време да се замислите за това, да го направите свой основен източник на доходи или поне на допълнителна заработка. Това е много добра идея и не трябва да преставате да я имате предвид. Само че вероятно ще Ви се иска, всичко да планирате в детайли, преди да напуснете своето предишно работно място. Какво пък - консултирайте се с юрист и започнете да действате.



Скорпион

Настроени сте доста решително! Възможно е, да сте си поставили цел, която малко да излиза от пределите на Вашите възможности. Макар че винаги без колебание се захващате за всякаква работа, старайте се, да не надценявате своите сили, защото иначе решаването им може да Ви застави, да поемете ненужен риск. Вместо това, е по-добре да се концентрирате върху това, да разширите своите умения, да приключите със започнатите проекти, както и да въведете порядък в дома си. В тези неща може да се крие ключа към златното бъдеще.



Стрелец

Няма да можете днес да се радвате на продължителната компания на своя любим човек, тъй като той ще има множество други задачки - интересни и не съвсем; полезни, или съвършено безполезни (от Ваша гледна точка). Постарайте се да го разберете и да му простите предварително, защото Вашата обида, така или иначе, на нищо няма да повлияе.



Козирог

Ще постигнете успех в много неща, ако не започнете да ограничавате своите възможности с привичните рамки на стереотипите. Този ден е много подходящ за правене на експерименти, за търсене на нови начини за постигане на цели, както и за пробване на оригинални методи. Обаянието Ви е неотразимо. Свеж хумор, добри шеги, готовност да изслушате и разберете всеки - това Ви прави приятна компания, а и просто човек, с когото пребиваването е приятно. Затова в знаците на внимание няма да усещате липса.



Водолей

Риск – това е Вашето второ име практически във всички сфери на Вашия живот. В повечето случаи това е хубаво . Само че ако в този момент решите да рискувате и да превърнете неотдавна започнатите отношения в постоянни, то по-добре приятелите Ви да Ви похитят и да Ви подържат няколко дни на безопасно място. Това, което трябва да се случи, ще се случи при всички положения. Опитайте се, да проявите далновидност.



Риби

През този ден всичко, което Ви се е струвало очевидно в отношенията с Вашия любим човек, може да рухне, да се срине, да се стрие и да изчезне. Само че Вие имате сили да съхраните всичко това, да го запазите и даже да го умножите , стига да имате желание и търпение. А у Вас те трябва да са предостатъчно...

