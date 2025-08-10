Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

lamqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Okазва се, че някои проблеми съвсем не са проблеми. Всичко завивси от това, как ще ги възприемете. Ако сте достатъчно предпазливи, възможно е и да страдате заради човек, с когото не можете да бъдете в момента. Но това не са сериозни трудности. Пофлиртувайте , обменяйте многозначителни погледи и двусмислени реплики. Само не преминавайте към активни действия, докато не се убедите, че и двамата сте свободни. Помислете, как бихте се чувствали на мястото на другия човек.

Телец

Безспорно, хората са важни един за друг, но за Вас хората са много важни. От взаимодействието си с околните, черпите сили и енергия, макар че, в интерес на истината, и този източник не е бездънен. Обезателно трябва да бъдете въвлечени в свят, населен с хора, за да чувствате удовлетворение. Затова се вслушайте в себе си и си дайте сметка, до колко наистина сте удовлетворени. По-вероятно е в главата Ви да се появят една, две или доста идеи, как най-удачно да подобрите ситуацията.



Близнаци

Чак до вечерта ще бъдете обект на особеното внимание на Фортуна. Хармоничното самочувствие, отлично настроение и желанието да сте от полза, ще способстват за блестящите резултати във всяка започната от Вас работа. В същото време помнете, че не трябва да оставате сами. Около Вас ще има много хора, желаещи да Ви окажат подкрепа, и едновременно с това - споделящи Вашите възгледи. Не е изключено да се окажете един от духовните лидери в своята среда. Твърде възможни са успехи в такива сфери като преподаване, техника, спорт, литература, научни изследвания, медицина, реклама и туризъм.



Рак

Днес на Вашият любим човек няма да е лесно да разбере, какво именно искате да му кажете с тези или онези Ваши действия или думи. Постарайте се да направите всичко възможно, за да не го изплаши Вашата загадъчност, иначе общуването може да стане повече от трудно.



Лъв

Кога за позледен път сте прекарвали на саме със себе си? Възможно е да е дошло време да се поспрете, и извесно време да плувате по течението - възприемайте живота безгрижно и без да бързате. Горещата енергия, която напоследък е била за Вас като ключ, определено е била вълнуваща, но е имало вероятност да окаже и негативно влияние на емоционалното Ви равновесие. Сега е време да се измъкнете от водовъртежа на активната дейност , и да си подарите малко уединение. Даже ако можете да отделите за себе си няколко часа, отлично ще усетите реалната разлика.



Дева

В този момент сте заети с работа на цял списък от проекти. Добрата новина се състои в това, че и списъкът на помощниците съвсем не е кратък. Подкрепят Ви цяла поредица основателни, практични астрологически енергии, всяка от които има намерение да Ви подкрепи в реализацията на всички начинания. Залавяйте се за работа! Вашите помощници скоро ще се появят и няма да чакат да ги викате. Но все пак не забравяйте, да им изкажете своята благодарност...



Везни

Вие сте прекрасен слушател, а днес Вашите способности в тази област ще придобият особено значение. Има голяма вероятност да Ви доверят някаква информация, която може да сте искали, а може и да не сте искали да чуете. Ако някой Ви попита, умеете ли да пазите тайна. Отговорът най-вероятно ще е утвърдителен, макар че би било по-добре да Ви попитат, искате ли да я получите. Постарайте се да избегнете неловка ситуация, в която бихте могли да узнаете нещо, което не бихте искали да знаете.



Скорпион

Май сте си прекалено самодостатъчни, за да смятате някого за своя половинка! Ако трябва да сте честни (поне пред себе си), думата „половинка” даже малко ще Ви наскърбява... Тогава може би е по- добре да живеете в усамотение, щом толкова никой не Ви е нужен? Помислете за това на спокойствие...



Стрелец

Днешният ден е скучноват: ще Ви донесе много работа и грижи, но по никакъв начин няма да Ви даде възможност за изява. Ще се наложи да полагате усилия за това, което не е много перспективно , и даже не е интересно. Ще се сърдите и ще се карате с тези, които се появят пред очите Ви. Ако изкажете своето недоволство пред хора, имащи отношение към позицията Ви в обществото, рискувате да си донесете неприятности, а и да си спечелите врагове. И за близките Ви ще е трудно да се разберат с Вас, но все пак ще се появи човек, който ще намери път към Вашето сърце. Не упорствайте в своите заблуди, а проявете поне малко мекост и отстъпчивост, както по този начин ще облекчите и себе си.



Козирог

През този ден ще Ви се наложи да съчетавате традиционния подход за осъществяване плановете с оригиналност, а на моменти и с новаторство. Ако се ограничите с привични методи за водене на нещата, много ще загубите, а може и да си изкарате слава на ретрограден човек и консерватор, който от чиста проба инат живее във вчерашния ден. В края на деня може да възникне потребност от система на реорганизация на имуществото или обновяване на способа за финансови разчети. Ако се наемете да разрушите всичко наведнъж, най-напред направете малък експеримент.



Водолей

Учете се от чуждите грешки, като при това се стремите да не допускате свои собствени. Този ден ще премине без неприятности и проблеми, ако бъдете сериозни, настойчиви, и наистина мъдри. Бъдете готови да прощавате на своите врагове, а също и на приятели, отказали Ви помощ във важен момент. Когато действате самостоятелно, ставате по-силни. За някои Водолеи този ден ще бъде свързан със зараждане на ново чувство - силно, противоречиво, мъчително, и едновременно с това - без отговор. Но пък влюбените представители на знака ще преживеят ден на относително спокойствие.



Риби

През първата половина на денонощието може да сте лениви или мечтателни. Може да удължите утрешния сън с час – два, и нищо няма да загубите от това, че ще се наспите (ако, разбира се, може да си го позволите...). Надвечер ще Ви обхване желание за бурна дейност. Ако сте родени през февруари, ще бъдете много предприемчиви и ще използвате всички възможни пътища за постигане на новата цел, включително о най-остроумните и нетрадиционните. Ваши врагове може да станат бъбривостта, агресивността , раздразнителността и прекомерната самоувереност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!