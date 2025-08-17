Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Склонни сте към прибързани съждения и несговорчивост, а това може да стане причина за сериозни проблеми в личния Ви живот. Да се разбират с Вас ще могат смо изключително търпеливите и отстъпчиви хора, но и от тях ще бъдете недоволни. Опитайте се да въведете ред във финансовите си работи. Може да се занимавате с дългосрочно планиране на личния и семеен бюджет. Денят е подходящ за разходки , за занимания със спорт на чист въздух, и въобще за активен отдих. Може да не се страхувате от скука – сами знаете, че с удоволствие приемате развлечения за себе си и за приятели.

Телец

Звездите Ви съветват днес да си организирате някаква сбирка. Може двамата с любимия човек, а може да позвъните на всички представители на Вашата фамилия, чак до девето коляно. Разбира се, че ако не сте двамата, не може да очаквате интимна вечер, но пък би се получило потресаващо семейно събиране - топло и задушевно. Само че със сладки и сандвичи трябва да се запасите , и то в достатъчни количества. Затова е най-добре да са домашно производство.



Близнаци

Предстои да се сблъскате с недоброжелателно настроени хора. Особено неприятно е това, че противниците умело ще използват всички Ваши грешки и погрешни ходове, и в крайна сметка излиза, че за собствените си проблеми сте виновни Вие, и само Вие. Може да разчитате на помощта на хора, с които успешно сте си сътрудничили в близкото минало , но опитите да възстановите много стари връзки, са обречени на неуспех. Днес може да бъдете увлечени от нова идея или привлекателна особа, тъй като Вие, както и всички представители на Вашия знак, много лесно губите главата си от всичко, което не се вписва във всекидневната рутина. Възможни са завладяващи романтични приключения, но сериозни отношения едва ли ще започнете.



Рак

Денят ще премине доста спокойно, ако щадите собствените си нерви и не започвате да се биете с тези, които за сега нямат намерение да Ви нападат. Конкурентната борба безусловно е нещо увлекателно, но сега Ви е нужно примирие, за да възстановите силите си и да си намерите нови съюзници. Може да решавате задачи, свързани с учение, повишаване на квалификацията и самореализация. Всяка дейност, изискваща поне малко творчество, ще Ви радва, и едновременно с това ще Ви помага да привлечете вниманието си към себе си. Голяма е вероятността да започнете служебен роман.



Лъв

През последните няколко дни голяма част от времето си сте прекарали пред огледалото, опитвайки се да видите, дали на челото Ви не е написано нещо такова, което привлича глупаците и неудачниците?.. По някакви причини такива хора просто кръжат около Вас, обсаждайки Ви със своите оплаквания , молби за помощ и обещания, че следващия път ще се справят по-добре, дори и да ги виждате за пръв път в живота си. Отпуснете се. Всички имат такива периоди и сега е Ваш ред. Просто казвайте „не”, обръщайте се и заминавайте...



Дева

Всяка, даже и най-незначителната хитрост , ще бъде възприета от Вашия любим човек „на щик”. Затова се постарайте днес да сте максимално честни и избягвайте всякакви двусмислици. Иначе цялата вечер може да се наложи да прекарате в извинения. Нима това Ви е нужно?



Везни

Ако сте забелязали, че в последно време разправиите във Вашето семейство са станали прекалено много, опитайте днес да си дадете сметка за техните причини. И е желателно да направите това не сами, а двамата заедно! Постарайте се, разговорът да е спокоен и конструктивен, а да не прерасне в поредния спор! ? може и това да се случи...



Скорпион

Предчувствате събитията и обикновено се оказвате прави. Защо се колебаете, като можете да направите умен изпреварващ ход? Макар че не е за препоръчване, да рискувате прекалено, не е изключено да се вслушате в своята великолепно настроена интуиция. Обезателно разучете цялата отнасяща се до работата информация, и поработете с детайлите. Ако не действате по силата на порива, може да обърнете ситуацията в своя полза.



Стрелец

Роднините Ви, които вчера са се опитвали да Ви направят сюрприз, днес ги очаква не малък шок, защото Вие ще ги удивите с нещо в отговор. И ако мислите, че трябва да се отплатите с услуга за услугата, ще направите това по най-приятния за всички начин. Защо пък не? Няма какво да губите, ако предварително знаете, какво може да очаквате, а това е огромен плюс.



Козирог

Не всичко, което блести, е злато.... Предлагат Ви нещо, което предизвиква у Вас неприятни усещания? Това предложение Ви изглежда неоправдано или неетично? Изглежда е точно такова, и най-разумно от Ваша страна би било, да се откажете от него. Ако пък не сте уверени, консултирайте се с надежден източник, чийто съвети в миналото не са Ви подвеждали. Само се убедете, че и в този случй човекът ще разсъждава безпристрастно. В професионалната Ви дейност може да се появи сериозна работа, която ще се отрази негативно на Вашето самочувствие. Времето е благоприятно за съставяне на различни документи, отнасящи се до финансите и професията Ви.



Водолей

За Водолеите днес са вероятни проблеми, имащи деликатен характер. Не е изключено да Ви „нападнат” гости, а Вие да нямате с какво да ги почерпите, или пък в момента въобще да не Ви бъде до това. Не се притеснявайте и им предложете каквото имате! В креайна сметка никой не Ви задължава да правите излишни разходи, за да проявите гостоприемство. А и не обвинявайте за това своята за нищо не виновна половинка...



Риби

Днес Луната е в миролюбиво настроение и вдъхновява всички да загладят своите провинения, да поискат прошка за своите постъпки и да приемат чужди извинения. Ако чувствате, че е крайно време да сложите край на разправиите с някой от близките си хора, ще можете да направите всичко, без да полагате много усилия. Вие се славите с това, че умеете да улавяте и най-слабите сигнали, и затова сте най-подходящия сигнал за миротворец. Така че смело предлагайте на хората своята помощ - тя, несъмнено, ще бъде приета.

