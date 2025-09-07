Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

lamqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Днес на Вашия любим човек ще бъде доста трудно да разбере причините, които са Ви подтикнали към това или онова действие. Същите тези действия той ще разглежда от своя гледна точка и е напълно възможно да ги назове с доста неприятни за Вас думи. Все пак се постарайте, да му обясните своята позиция.

Телец

Днес много неща в личния Ви живот ще зависят от Вашата сдържаност, умения да се грижите за себе си и търпимост към хората, които Ви обкръжават. И към Вашия любим човек на първо място. Ако такива качества се открият в душата Ви навреме, няма да възникнат никакви проблеми през този ден.



Близнаци

Днес ще раберете, че някой си е правил за Вас дългосрочни планове, и то в областта на личния живот. И то толкова далечни, че сякаш е по-лесно да стигнете до хоризонта или да стигнете с плуване до Антарктида. Впрочем, ако решите какво всъщност Ви е нужно, и ако сте съгласни, наистина все още може да стигнете до някъде.



Рак

Жеанието да изпадне в дрямка , от време на време се появява у всички хора, но сега просто Ви се иска, да бъдете по-далеч от шумната тълпа. Необходимо Ви е някакво време, в което да останете в пълно спокойствие. Освен това , сега е най-подходящото време , за да учудите обкръжаващите Ви хора. С тази задача можете напълно да се справите, изключващи телефона си и не отговаряйки на никакво позвъняване.



Лъв

Каквото и да става , запазете спокойствие. То ще Ви бъде изключително необходимо. Далеч не всичко днес ще върви по направеният от Вас предварителен план, но ако започнете да се дразните по този повод, от това няма да се получи нищо добро. Но както е казвал Карлсон: „Спокойствие, само спокойствие...”



Дева

Колкото и да се опитва днес Вашият любим човек да Ви докаже, че не му е все едно какво мислите, чувствате или искате, но просто не може да го изрази в необходимата степен, това ще му се удава доста трудно. Задачата Ви е, да го разберете от половин дума, или просто да му повярвате. Останалото ще се нареди.



Везни

Както и да сте започнали днешния ден, той ще завърши на най-високо ниво. Никой не оспорва, че сте съвсем непредсказуеми, но е напълно по силите Ви, да продължите да се придвижвате към целта с равномерно темпо, опирайки се на своите предишни постижения. Крачка по крачка ще започнете да осъзнавате, колко далеко сте стигнали, а това още повече ще Ви помогне в по-нататъшните действия. Постарайте се да запазите доброто си настроение, и не позволявайте на малките неприятности да влияят на отношенията Ви с хората. Придържайте се към девиза: „Живей, и дай на другите възможност да живеят”!



Скорпион

Днес Ви очакват съдбоносни срещи, които могат кардинално да променят Вашия личен живот, а може и да не го засегнат по никакъв начин. Най-важното за Вас е, да не пропуснете да реагирате адекватно, а останалото съдбата – фантазьорка сама ще реши.



Стрелец

Днешният ден е подходящ за общуване с децата, а и за интелектуални игри и мероприятия. Ще имате възможност и да прекарате приятно времето си извън дома. Използвайте вечерта за развлечения, които биха могли да отдъхнете от напрегнатата работа. В личните отношения е дошло време за лични разговори и обсъждане на проблемите.



Козирог

Събитията на деня сякаш са оцветени в доста мрачни тонове, но Вие добре разбирате, че това, така да се каже, е „последното издихание” на проблем, започнал в далечното минало и бил решен в недалечното минало. Просто преживейте този ден, като не позволявате на когото и да било да Ви изкара от равновесие и да Ви провокира за необмислени постъпки. Скоро ще се почувствате значително по-добре. Имайте предвид, че днес е по-добре да не водите задушевни разговори, а да се постараете да си намерите някакво интересно занимание.



Водолей

Влиянието на негативните тенднции ще бъде особено забележимо в сферата на личните взаимоотношения: събитията през този ден изобщо няма да способстват нито за взаимното разбирателство с любимия човек, нито дори за нормално и безконфликтно общуване. Достатъчно сте търпеливи, но все-пак понякога губите контрол, а това се случва обикновено в момент, когато Вашата „половинка” е готова да послуша гласа на разума и да направи отстъпки. В резултат се стига до поредната разправия... ако така меко наречем скандала. От гледна точка на финсите, денят е успешен. Възможни са и парични постъпления, ценни подаръци, и многообещаващи предложения.



Риби

През този ден на Вашия любим човек ще се прииска някаква определеност в отношенията ви, и той ще се опитва всчески да постигне това свое желание. Така че ако нищо конкретно не можете да му кажете, ще се наложи в движение да измисляте нешо убедително, за да успеете да получите отсрочка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!