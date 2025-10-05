Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Може да придобиете нещо, за което отдавна сте мечтали, или да се възползвате от услуги, която винаги Ви е изглеждала привлекателна. Не е изключено и повишаване на апетита, обостряне на желанията и по-активно търсене на собствена изгода. Не забравяйте, че всичко това е възможно само в рамките на плана, който сте направили и съгласували със своите съмишленици и съюзници. Не се разпростирайте зад пределите на собствения си бюджет. Ако Ви бъдат оставени колективни средства или ресурси, не се увличайте и не превишавайте своите официални пълномощия.

Телец

Независимо кой ще Ви направи това привлекателно предложение, до колко благонадежден изглежда този човек и до колко силно е изкушението, обезателно трябва да помните, че ако всичко е прекалено хубаво, за да бъде истина, навярно наистина е така. И това е двойно вероятно, ако сте във фаза на доверчивост и леко се поддавате на убеждаване. Затова ако се съмнявате дали е истина, както обикновено се обърнете към човек, на когото вярвате.



Близнаци

Отнасяйте се критично към себе си и своите достижения: ако бъдете прекалено самонадеяни, непременно ще се намерят хора, които ще се опитат да Ви натрият носа и манипулациите им може да се окажат доста болезнени. Не би било зле да се подготвите за разнообразни проверки, да въведете ред в работата си, документите и сметките. Не са желателни прояви на оригиналност и екстравагантност. Ако за Вас е важно да запазите разположението на обкръжаващите, демонстрирайте уважение към традициите и общоприетите правила. Налага се да вземете важни решения, отнасящи се до личния Ви живот. От изводите, до които ще стигнете днес, зависи по-нататъшното развитие на отношенията ви.



Рак

Днес е по-добре да се погрижите не за своята привлекателност, а за удобството на своя тоалет. . Събитията през този ден ще се подредят така, че ще се оценява не Вашата елегантност, , а издръжливостта Ви и готовността да преодолявате различни препятствия.



Лъв

Днес ще разберете, до колко може да разчитате на своя любим човек в трудна минута. Възможно е, трудната минута да не се случи с Вас, а с някой от близките му хора, но поведението му ще бъде доста показателно : наблюдавайте и си правете изводи.



Дева

Девите трябва да бъдат готови за разочарования от личен характер. За съжаление този ден ще донесе на представителите на знака не съвсем приятни новости. Освен това по никакъв начин няма да можете да се оправите и със собствените си желания - изглежда , че те противоречат на тези жизнени принципи, които винаги сте се стремили да следвате. В резултат на това целият ден ще се превърне в последователно преодоляване на противоречие: отначало - вътрешни, а след това - отнасящи се до отношенията с обкръжаващия свят. Ще Ви стане значително по-лесно, ако престанете да искате невъзможното от себе си и околните.



Везни

Деловата Ви активност е понижена, но това няма да повлече след себе си професионални загуби. Дори и нищо да не правите, нещата ще се подредят по възможно най-добрият начин за Вас. Възможен е приятен сюрприз или неочакван знак на внимание, а не е изключена и неочаквана покана. Не трябва да експериментирате с развлеченията, а е по-добре да се ограничите с проверени от времето радости.



Скорпион

Да съставяте предварителни планове , преди да направите крачка напред - това е страхотна идея. В крайна сметка е напълно безсмислено да се занимавате с нещо, ако не разбирате напълно какво правите. Когато всичко е вече по местата си , детайлите са уточнени и е просто неразбираемо, защо в момента стоите на едно място! Бъдете честни със себе си и открийте онова, което Ви задържа . Бъдете смели и погледнете в лицето своите страхове, а после се посмейте от сърце, когато те се разтопят и изчезнат.



Стрелец

Яснотата не е нещо, което може да създадете със свои ръце. Нея или я има, или я няма. За щастие, след дългия период на неяснота, днес ще видите чисто и ясно небе и ще обърнете внимание на това, какви се явявате всъщност и върху какво трябва да съсредоточите своето внимание. Трябва да започнете да действате. След временното затишие би било непростимо да не се възползвате от благоприятния момент. Трябва да направите избор и отговора вече Ви е известен. Затова вземете окончателно решение до завършване на деня.



Козирог

В последните няколко дни сте успявали за шест часа да правите по толкова много, колкото другите хора са правили за няколко дни. И макар че сте били заети, отлично сте се справяли със своята работа. Затова е дошло време да си отдъхнете, а и да си позволите малко развлечения, не е ли така? Вие много добре знаете това. Сложете край и поглезете себе си и своите близки. Може да започнете с гореща вана и масаж. Но не забравяйте за свещите!



Водолей

Влиянието на негативните тенднции ще бъде особено забележимо в сферата на личните взаимоотношения: събитията през този ден изобщо няма да способстват нито за взаимното разбирателство с любимия човек, нито дори за нормално и безконфликтно общуване. Достатъчно сте търпеливи, но все-пак понякога губите контрол, а това се случва обикновено в момент, когато Вашата „половинка” е готова да послуша гласа на разума и да направи отстъпки. В резултат се стига до поредната разправия... ако така меко наречем скандала. От гледна точка на финсите, денят е успешен. Възможни са и парични постъпления, ценни подаръци, и многообещаващи предложения.



Риби

Ще Ви зарадват финансовите постъпления - неочаквани и съвсем навременни. Не много от Рибите, на които парите не падат от небето, ще намерят подходящ начин да ги заработят. Възможно е начало на ефективно сътрудничество в нова сфера. Начинанията през този ден ще открият пред Вас нови професионални възможности. В личния живот на Рибите не предстоят никакви промени и даже някои представители на този знак ще започнат да скучаят. Впрочем вие, представителите на Знака не сте от тези, на които стабилността и предсказуемостта навяват униние - навярно ще си намерите начин за развлечение.

