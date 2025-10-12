Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

lamqta.com//horoskop-za-denq/blog

Овен

Би било добре да се замислите за събитията от недалечното минало, и да анализирате своите постъпки и изказвания. Много от това, което става днес, се явява следствие на нещо, направено от Вас по-рано, и всъщност се сблъсквате с последствията от собствените си грешки. За съжаление, днес сте склонни да търсите виновни, а не изход от положението, та затова демят ще бъде доста неефективен. Вечерта е възможно неразположение, като са вероятни главоболие и безсъница. Откажете се от вредните привички и запазете верността си към здравословния начин на живот: днес трябва да се погрижите за себе си.

Телец

Ако днес наистина така много Ви се иска да изпитате търпението на съпруга или съпругата, никой не може категорично да Ви забрани това. Само че запомнете: недосолената супа или недогладената риза могат основателно да Ви развалят настроението, а тогава няма да има на кого да се сърдите. Изаяснеяването на отношенията вечерта ще е неизбежно.



Близнаци

Никой не е казвал, че любовта е букет от две дузини рози! Казвали са само, че би било добре, ако е така. Но хайде да започнем отначало: понякога това са маргаритки, понякога невен, а понякога храст от трънак, който продължава да боде много часове, след като сте го докоснали. Затова оставете тази прекрасната градина на чувствата и събирате своите розови пъпки, докато имате възможност за това....



Рак

Днес трябва да сте готови за критика. Предстои Ви да чуете не малко неприятни забележки. Ръководството е настроено към Вас съвсем не благосклонно, така че не трябва да се впечатлявате, че всички Ваши грешки ще бъдат забелязани и анализирани, а някои от тях може да повлекат след себе си и сериозно финансово наказание. Затова пък в отношенията с близките проблем няма да има: днес ще се наслаждавате на всяка минутка, прекарана в компанията ма скъпите хора. Това е отличен ден за развлечения, разходки и активен отдих.



Лъв

Днес трябва за всичко да се доверявате на своя любим човек , но и на своята интуиция. Преди всичко, те няма да се окажат противоречиви източници на информация, или ще са ориентирани еднакво правилно. Само че при възникване на кризи и в случай на разногласие, решение ще се наложи да взимате изключително Вие, и то, облягащи се на здравия разум.



Дева

Подходящ ден за начало на нещо ново – роман, самостоятелна дейност или гледане на сериал - изберете това, което Ви е по сърце, но имайте предвид, че онова, с което се захванете днес, ще остане в живота Ви за дълго и ще играе значителна роля. Така че ако се каните да пофлиртувате с някого, не си мислете, че нещата ще си останат само на ниво флирт. Или не намирате смелост за извършване на някаква постъпка ? Купете си цветя в саксия и Вашата решителност ще расте заедно с тях.



Везни

Много комфортен за Вас ще бъде ритъма на този ден: за никъде няма да бързате, а ще успявате във всичко, с което се захванете и дори няма да чувствате умора. Не трябва да се страхувате от сложни неща: днес ще се справите с тях отлично, дори и никой да не Ви дойес на помощ(което, за съжаление, е твърде вероятно). Ще трябва да вземете решение, от което ще зависят по-нататъшните отношения с важен за Вас човек. Спокойно анализирайте ситуацията, тъй като имате необходимата информация, и ще имате възможност да постъпите правилно.



Скорпион

Май сте си прекалено самодостатъчни, за да смятате някого за своя половинка! Ако трябва да сте честни (поне пред себе си), думата „половинка” даже малко ще Ви наскърбява... Тогава може би е по- добре да живеете в усамотение, щом толкова никой не Ви е нужен? Помислете за това на спокойствие...



Стрелец

Денят е подходящ за концентриране върху домашния живот. Отношенията с близките хора днес ще Ви радват ; ще възникнат много нови поводи за разговори. Може да посветите деня на покупки за в къщи, на украшения и декориране. Може да организирате празник или семейно мероприятие , но към каквото и да се ориентирате, то ще премине прекрасно и дълго време ще се помни. Така добре биха преминали днес и любовните срещи.



Козирог

На страха очите са големи. Както е известно, очите се страхуват, а ръцете действат. Затова вместо да стоите, разстроени от новите проблеми, възникнали между Вас и Вашия любим човек, започнете нещо да правите. Най- трудна е първата крачка, а нататък нещата се подреждат сами.



Водолей

Как се обръщате към Вашия любим човек? Няколко нежни думи , и навярно това е всичко?... А всъщност от името на Вашия любим човек може да измислите толкова много ласкави призводни! За Вас е най-подходящия ден за експерименти от подобен род. Опитайте!



Риби

Решение на някакъв Ваш проблем ще Ви предложи днес любимият човек. То ще се окаже толкова просто и оригинално, че само ще Ви остане да се възхищавате и да се опитвате да го реализирате в живота. Впрочем, към онова, което чувате, трябва да се отнасяте поне малко критично.

