Хороскоп за неделя

Овен

Мислете за бъдещето. Именно то днес заслужава Вашето особено внимание. Малките пропуски, грешки и недовършени работи днес ще останат незабелязани, но по-късно ( и разбира се – в най-неподходящия момент), за тях обезателно ще Ви напомнят. Затова всичко, за което се захващате днес, се опитайте да направите безупречно. Денят се оказва много уморителени и във физическо, и в емоционално отношение. Само че да възстановите душевните си сили съвсем не е трудно: за целта от полза ще Ви бъде общуването с членовете на семейството и със старите приятели.

Телец

Не е нужно да мислите, че светът се крепи само на Вас , и че нещо обезателно ще рухне, ако си позволите малко да се отпуснете и да поотпочинете. Този ден е много по-подходящ за отдих, отколкото за работа. Ако все-пак планирате да работите, правете това в усамотение. Ако много често Ви прекъсват, може да допуснете много грешки. Ще можете да блеснете на голяма сбирка, където ще давате тон и да затъмнявате останалите. Няма да се наложи да полагате усилия, за да станете център на внимание.



Близнаци

Днес Ви предстои да направите сериозен избор, който ще изиграе немаловажна роля в по- нататъшното развитие на Вашия личен живот. Затова, както се казва, обмислете всички „за” и „пртив”, преценете всички евентуални последствия , и затваряйки очи, направете крачка в пропастта. В крайна сметка време за размисъл ще имате достатъчно



Рак

Намирате куп поводи за вълнения и през целия ден ще се вълнувате и ще преживявате, без да се занимавате с каквато и да било реална работа. За щастие, наоколо има хора, на подкрепата и съдействието на които винаги може да разчитате. Надвечер ще стане ясно, че ситуацията не е така безнадеждна, както Ви се е струвало, и отново ще почувствате прилив на жизнена енергия. Отношенията с любимия човек са динамични. Макар че не искате да се карате, претенциите Ви един към друг са се понатрупали и са станали прекалено много, та негативни емоции ще възникват доста често. Потърсете си занимания , помагащи да се възстанови душевното равновесие. Какво ще кажете за медитация?...



Лъв

Конфликтните ситуации на работа възникват доста често, и не винаги успявате да си дадете сметка, какво трябва да направите, за да изгладите острите ръбове. Доста често казвате неуместни и необмислени забележки. Ако не се усетите на време, може даже да попаднете в доста неловка ситуация. Изостря се конкурентната борба. Няма да е толкова учудващо, ако в един момент узнаете, че съюзниците Ви са преминали „от другата страна”. Не може да се каже, че в сферата на личните отношения цари пълно взаимно разбиране, но като цяло ситуацията е напълно комфортна. Може да Ви покани на среща човек, който Ви е симпатичен, и съвсем няма да е трудно, да му направите добро впечатление.



Дева

Днес ще бъдете настроени за хармонични отношения с близките хора. Може да проявите интерескъм любимия човек и да започнете разговор за мечтите, желанията и плановете. На работата ще можете да вникнете в същността на нещата и да видите скритите мотиви в дейността на колегите. Излизанията пред голяма аудитория ще преминат добре, а вечерта е за предпочитане да избягвате конфликти с близките хора.



Везни

Заслужава си днес да устроите за своя любим човек малък празник на душата. Подгответе му някакъв сюрприз, изпълнете отдавнашно обещание, или просто бъдете малко по-приветливи и ласкави, повече от обичайното. Главното е, той да не заподозре , че му се подмазвате , или преследвате някаква цел.



Скорпион

Вашите расъждения са противоречиви, а постъпките - необмислени. Вие прекрасно разбирате това, но отказвате да се вслушате в здравия разум. Какво пък - през първата половина на деня може да се почудите, но през втората все пак ще трябва да се настроите на по-сериозен лад. Старайте се да избягвате споровете, защото днес няма да можете да постигнете победа в тях, а Вие не обичате да губите. Всяка остра дискусия би Ви донесла само обида и разстройване. Не е желателно да обсъждате сериозни проблеми с представители на противоположния пол, и в частност - с тези, които са Ви симпатични.



Стрелец

През този ден не трябва да гладувате и да пиете много течности. Най-добре е вежливо да игнорирате всеки опит за вмешателство във Вашия личен живот, но в никакъв случай не трябва да нагрубявате излишно любопитните приятели. Не се вълнувайте. Днешният ден няма да донесе бурни събития, стига само Вие активно да не си търсите приключения. Не е зле да се занимавате и с медитация. Единстеното, което би могло да зачеркне всички Ваши старания през този ден, това е, да извършите нещо под влияние на силни емоции.



Козирог

Днес всички Ваши мисли ще бъдат заети с трудостите в отношенията. Това може да бъдат трудности с любимия човек или с колгите по работата, но в настоящия момент можете да споделите малко неща с когото и да било. Разбира се, тази ситуация Ви засяга както никой друг, но за сега е най-добре да запазите спокойствие и да наблюдавате, как ще се развива ситуацията. Ще дойде време и за активни действия, но това ще е по-късно. Сега просто трябва да научите за това, което се явява движеща сила в създалата се ситуация.



Водолей

Как се обръщате към Вашия любим човек? Няколко нежни думи , и навярно това е всичко?... А всъщност от името на Вашия любим човек може да измислите толкова много ласкави призводни! За Вас е най-подходящия ден за експерименти от подобен род. Опитайте!



Риби

Денят е неблагоприятен за изясняване на отношения и правене на скандали с възпитателна цел. През днешния ден е по-добре да претърпите, стискайки зъби, или обливайки възглавницата със сълзи. Всички опити да промените нещо, само ще задълбочат създалата се ситуация.

