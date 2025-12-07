Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Няма никакви съмнения в това, че в кръга на възложените Ви задължения Вие се чувствате като риба във вода. Но има и такива дни като днешния, когато Ви обхваща ленност, и когато Ви се иска да се избавите от всички задължения наведнъж. Това е нормално, защото всеки човек от време на време се нуждае от „междучасие”. Просто днес не е такъв ден, в който можете всичко да захвърлите. Не предприемайте никакви резки действия. Свършете всичко, което е неотложно,а след това ще си отдъхнете, както трябва.

Телец

Сложно ще бъде днес за Вашия любим човек да направи избор между хубаво и важно, а и между интересно и нужно. Ще се наложи да му помогнете в тази не лека работата ако ще и да се наложи да организирате специални мероприятия за тази цел. Абе не е лека тази работа - от блатото да се наложи да дърпате хипопотам...



Близнаци

Какво ли ви чака за напред, заедно с Вашия любим човек? Така или иначе това няма да узнаете, дори и да имате дар на гадател. Затова звездите Ви съветват, да не мислите за утрешния ден, а просто да се наслаждавате на днешния. А с гаранция ще има на какво да се наслаждавате!



Рак

Денят е свързан с разглеждане на приоритети в дългосрочен план. Ще започнете да се замисляте, дали сте направили правилния избор и дали сте организирали правилно живота си. Темата за размишление не е лоша, но бедата е в това, че бързайки да поправите това, което Ви се струва грешно, само влошавате ситуацията и се поставяте в още по-сложно положение. Не бързайте да действате. Днешното Ви настроение е породено не от реални обстоятелства, а под влияние на негативни тенденции. Не си заслужава да разрушавате създадените връзки заради моментно раздразнение.



Лъв

Готови сте да напуснете мястото си? Наистина да оставите „домашната база” и да се осмелите да направите крачка напред? Разбира се, че сте готови. Какво пък, небесата са оределили: време е, да се отправите на някъде. И ако наистина го искате, изберете си компания и започвайте да правите планове – в общи линии, разбира се. Възможно е сега да не можете да изпълните замисленото, но ако започнете да правите планове, ще се почувствате, сякаш вече започвате да ги реализирате. Тъй като сте напълно убедени в своята неотразимост, вероятността за нови запознанства е много голяма. За съжаление, започващите през този ден отношения едва ли ще са много продължителни и стабилни. Все пак се надявайте и на делово предложение, което да е в съответствие с Вашите амбиции и стремежи.



Дева

За Вас деня може да стане доста напрегнат. Бъдете готови за това, че активните действия няма да донесат желания резултат, а набелязаните планове може да останат нереализирани. Като компенсация пред Вас ще се открият нови възможности, от които просто трябва да съумеете да се възползвате. На помощ пък ще дойде Вашата интуиция. Не трябва да обсъждате своята дейност с приятели или с любимия човек. Съветите, продиктувани от най-добри подбуди, може да се окажат катастрофално неверни. Но пък лека беседа на отвлечена тема ще подобри Вашето настроение, а приятите дреболии ще Ви зарадват неочаквано силно.



Везни

Днес ще намерите лост и опорна точка, ще разрешите тежък проблем или спор. Денят е зареден с огромен енергиен потенциал, но и нуждите са големи. Трудно се оправят хората с психични проблеми, пълнолунието ни подлудява. В такъв момент се решавате на връзка, от която в миналото сте бягали. Кой знае, може да е за добро, може животът ви да се обърне в една по-стабилна посока. Неблагоприятно за операции, свързани с голяма кръвозагуба.



Скорпион

Агресивен човек е хвърлил око на значителна част от Вашата територия и затова когато се приближи, трябва да покажете независимост и борбеност. В своята безогледна борба за власт той обикновено се ръководи от завист и затова е по-добре да бъдете независими, отколкото наплашени. За безпокойство няма причина, тъй като никой не може сега да Ви свали от Вашето седмо небе, колкото и да се стреми да го направи. На своя страна имате много могъщи съюзници – хора, които Ви желаят успех. Няма за какво да се вълнувате.



Стрелец

Този ден трябва да прекарате сред природата, под сянката на вековните дървета, и като слушате пеенето на птиците. Мислите че ще има напрежение при избора, къде да отидете? Нищо подобно! Достатъчно е в тази горещина дори само да се подържите един друг малко за ръка...Това наистина при всички положения може да си позволите.



Козирог

Денят ще бъде много плодотворен, ако предварително си направите план за действие и се придържате към него. Успехът Ви ще бъде най-голям, ако дори при неблагоприятни условия постъпвате според своите виждания, без да взимате под вниманиое нито уговорките, нито заплахите. Разчитайте на себе си, защото дори и да Ви откажат помощ, ще съумеете да се справите самстоятелно с трудностите. Възможни са разногласия с любимия човек. Отложете решаването на сериозните въпроси.



Водолей

Подходящ ден, за да се избавите от боклуците. Заслужава си да направите почистване не само на стените и шкафовете, но и ъгълчетата на собствената си душа. Не е изключено и върху нея да лежи някакъв товар, който отдавна е трябвало да свалите .



Риби

Ще Ви зарадват финансовите постъпления - неочаквани и съвсем навременни. Не много от Рибите, на които парите не падат от небето, ще намерят подходящ начин да ги заработят. Възможно е начало на ефективно сътрудничество в нова сфера. Начинанията през този ден ще открият пред Вас нови професионални възможности. В личния живот на Рибите не предстоят никакви промени и даже някои представители на този знак ще започнат да скучаят. Впрочем вие, представителите на Знака не сте от тези, на които стабилността и предсказуемостта навяват униние - навярно ще си намерите начин за развлечение.

