Хороскоп за неделя

Овен

Продължавайте да вървите по пътя на стимулите. В дадения момент е по-добре да откриете емоциите, предизвикващи дискомфорт. Когато се научите да съществувате в неудобни ситуации, ще облекчите своя живот. Всичко, от което се страхувате, днес заслужава Вашето внимание. Внимателно анализирайте тази ситуация, направете изследване , и ще откриете, че в крайна сметка нищо не е така страшно. Обърнете се към хората, които интересуват Вашата романтична страна. От тях може да получите важни уроци, стига само да ги наблюдавате известно време в действие.

Телец

Днес най-добрите решения ще се появят в главата Ви спонтанно и неочаквано.На Вашия любим човек ще остане възможността само да се чуди, до колко бързи са били Вашите действия и как точно сте се досетили. Смятайте, че този ден Ви е провървяло с интуицията. А на Вашата половинка – с Вас...



Близнаци

Красотата може да бъде намерена на различни места и затова не се опитвайте непрекъснато на мястото на лошото да сложите доброто. Дайте си сметка за всичко, което Ви разстройва. Нима и там няма нещо, което да представлява някаква ценност? Потърсете какво може да вземете със себе си, продължавайки своето пътешествие. Задръжте онази връзка, урок или мисъл която в даден момент предизвиква у Вас някакъв дискомфорт, защото именно те в бъдеще ще се окажат най-полезни.



Рак

Движи Ви желанието незабавно да въведете порядък на всякъде, където успеете да се докоснете: и в шкафа, и в личния Ви живот, и в работата, и в отношенията с роднините, а даже и в собствената Ви глава. Основното почистване е най- безобидния и весел вариант. Всичко останало - изясняване на отношенията, приключване с някои неща или самоанализът във всичките му прояви, ще Ви се отдава значително по-трудно, а резултатите ще са изключително скромни. Много по-лесно ще е за онези, които са обкръжени от непоправими и лекомислени оптимисти.



Лъв

През този ден всяко излизане на техниката от строя, ще се възприема от Вас като най--голямо благо, защото това, в крайна сметка, ще Ви даде възможност да останете на саме със своя любим човек или да не прекъсвате задушевния разговор с роднините, колегите или приятелите.



Дева

Самота в тълпата - това е за Вас. Даже редом с любимия човек, ще се чувствате неразбрани и никому ненужни. Постарайте се по никакъв начин да не показвате настроението си пред своя любим човек, защото може да реши, че всичко е заради него, и да се разстрои. А , в интерес на истината, няма никаква вина.



Везни

През този ден ще Ви се стори, че темпът на живота Ви толкова се е ускорил, че скоро 24 часа няма да Ви стигат, за да свършите всичко, което трябва. Това от своя страна значи, че ще имате много по-малко възможности да отделяте време, внимание и сили за своя любим човек, което ,всъщност, не е много добро. Може би си заслужава , да се опитате да пожертвате нещо в името на любовта?..



Скорпион

Днес на Вашия любим човек няма да му се иска дълго да се занимава с Вашите проблеми. За него те ще бъдат доста просто решими или незначителни. Затова не апелирайте за неговата съвсет или съжаление. По-добре аргументирано докажете, че решаването на този въпрос за Вас е много важно.



Стрелец

Привичките именно за това се явяват такива, защото Вие сте привикнали да изпълнявате определени действия. Това може да бъде злоупотребата с кафе, постоянното опознаване или непрекъснатото пропускане на спортните тренировки. Време е да предприемете конкретни действия и да се опитате да се избавите поне от една от своите привички, коити съвсем не Ви носят полза. Обявете им война!



Козирог

Денят ще премине добре, но влиянието на позитивните тенденции днес може да бъде определено само като умерено, а това значи, че за големи постижения ще са нужни много повече усилия. Ще възникнат проблеми в личните отношения, защото близките Ви хора са убедени, че постъпките Ви са продиктувани от егоизъм, макар че не е така. Не жалете сили за укрепване на семейните връзки, тъй като днес този въпрос е много актуален. Лесно ще се справяте с ежедневните проблеми, стига да не тръгнете да търсите екзотични способи за решаване на прости задачи. Денят е подходящ за покупки на вещи, които ще са Ви полезни в работата.



Водолей

През този ден няма да Ви бъде трудно да достигате преследваните от Вас цели, но да разчитате на лаври или да постиганете на всичко без труд все-пак не е нужно да разчитате. В частност, трябва да бъдете предвидливи, ако сте тясно свързани с хора, от които зависи осъществаването на Вашите планове и реализация на надеждите Ви, а също и ако имате общи финанси. Опитайте се да си върнете дълговете, защото иначе следващите наколко седмици ще прекарате в зависимост от своите кредитори. В реализацията на плановете може да очаквате помощ от жена.



Риби

Днес пред Вас ще се разкрият многообразни пътища, по които може да тръгнете, за да стигнете до онзи личен живот, за който така дълго сте мечтали. Постарайте се да не сгрешите, защото истинското щастие се намива само в края на един от пътищата, а в най-добрия случай – на два. Останалите ще Ви доведат в задънена улица или блато...

