Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com l

amqta.com/horoskop-za-denq/blog

Овен

Време е да разпуснете и да си отпочинете, но, разбира се, не сами! Вселената Ви приканя да прекарате времето с този, с който просто умирате от желание да бъдете. И вместо да се мъкнете по улиците, заведете го в своето гнезденце, отпуснете се и се насладете на хубавата вечер.

Телец

Колкото и тъжно да Ви е, да чуете това, Вашият любим човек, освен Вас, има и още много други интереси и увлечения. Днес ще Ви се наложи, за пореден или за първи път да се убедите . Не си струва да ревнувате, защото е безполезно.Ще бъдете напълно удовлетворени и няма да се налага да се сравнявате, ако се научите да се вписвате в живота му хармонично.



Близнаци

Всичко ново и необичайно сега лесно привлича Вашето внимание. Не може да се каже, че успявате кой знае колко в тези направления, които смятъе за най-важни, а и интересите Ви съвсем неочаквано може да се преместят в друга плоскост. Любопитството и желанието Ви да общувате вероятно ще вземат връх над душевните Ви преживявания и практически устреми. Независимо от това, че денят способства за различни контакти, запознанствата от това време в последствие може да се окажат не така дълготрайни, както сте се надявали.



Рак

През този ден Ви очакват изненади. Най-благоприятното време ще бъде утрото. Именно през сутрешните часове трябва да обсъждате детайлите на съвместен план , или да доведете до съвършенство вече започнатата обща работа. Това е времето, когато може да получите и добър съвет. През деня и вечерта е за препоръчване да спазвате правилата по техниката на безопасност, а и да контролирате своите мисли и преживявания. Не са изключени проблеми в бизнеса, в любовния живот и сексуалните контакти. В сложната ситуация най-добре ще се справите с помощта на семейството си.



Лъв

Това е един изключително подходящ ден за романтични и делови срещи. В отношенията може да се проявите като надежден и чувствителен партньор, който чувства настроението на своя любим човек и се стреми да направи така, че да му е приятно. Вероятни са нови романтични запознанства, а при вече съществуващите, предстоят благоприятни промени. В деловото общуване ще бъдете представени от влиятелен човек, който ще Ви даде не само много знания и опит, но и „рамо”.



Дева

Не възприемайте днес тайнствените погледи и шепот зад гърба си като желание да Ви обидят. Преди всичко Вашият любим човек има желание да Ви сюрпризира, а целта му е, още повече да се сближите. Така че не пречете на неговата подготовка! Вашето любопитство може да развали всичко.



Везни

Професионалните разногласия стават все по-големи. Може да пострадате поради нелоялност на деловите партньори или небрежност на колегите. За много Везни сериозен проблем ще станат несправедливите изисквания, предявени от ръководството. Финансовите перспективи са не лоши, като са възможни парични постъпления. Вероятни са проблеми при обшуването с близките, но до конфликти няма да се стигне. Ще успеете да предотвратите разправиите, да урегулирате семейните противоречия и да обясните на любимия човек, че за обиди и недоволство няма причина.



Скорпион

Днес ще Ви бъде тъжно и самотно в компанията на Вашия любим човек, дори той да положи всички възможни и невъзможни усилия за да измени ситуацията. Тя ще се измени само в случай, че Вие силно поискате това, и насочите доста усилия за изпълнение на това желание.



Стрелец

Няма да можете днес да се радвате на продължителната компания на своя любим човек, тъй като той ще има множество други задачки - интересни и не съвсем; полезни, или съвършено безполезни (от Ваша гледна точка). Постарайте се да го разберете и да му простите предварително, защото Вашата обида, така или иначе, на нищо няма да повлияе.



Козирог

Редно е да проявите разбиране към членовете на семейството внимание към техните грижи. Те нещо са забъркали, а Вие искрено считате това за глупост и сте склонни да ги призовете към порядък? Не бурзайте и ще видите, че скоро ще Ви стане интересно, а полученият резултат явно ще оправдае усилията.



Водолей

Денят ще се подрежда не много благоприятно. Затова ще попаднете в ситуация, която ще Ви принуди да направите не лек избор. Ще се наложи да решите, какво е най-важно лично за Вас - собствените принципи или интересите на много близък човек. Самата ситуация ще Ви действа угнетяващо, като същевременно ще чувствате, че Ви подтикват именно към това решение, което изглежда най-малко привлекателно. Не би било зле за известно време да останете на саме със себе си – разходете се, почетете или послушайте музика. Тези незатрудняващи занимания ще Ви дадат възможност да „разпуснете” и ще способства пробуждането на интуицията.



Риби

Ще се появи възможност да сключите няколко изгодни, но за съжаление взаимно изключващи се сделки. Изберете тази, която Ви се струва по-надеждна: не трябва да рискувате без особена нужда. Денят не е лош за започване на собствена работа или инвестиция в бизнес, в които ще бъдете заедно с роднини и приятели. Неочаквано ще се появи възможност да уредите отдавнашен семейни конфликти. В личната сфера ще успявате да намерите много оригинални и изключитено ефективни решения . У околните това ще предизивика удивление и възхищение от Вашите способности.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!