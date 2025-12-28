Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

През този ден звездите препоръчват да поиграете на някаква интелектуална игра, например шахмат или преферанс. При това най-важното ще бъде не победата, а участието. Не е нужно да доказвате, че сте по- умни, а просто трябва да подчертаете Вашите общи цели и замисли.

Телец

Да си изясните кои именно аспекти в живота Ви изискват внимание сега, не е така лесно. Изпаднали сте от водовъртежа на събитията и вече от доста време не се усещате в хармония с обкръжаващия Ви свят. Това, което сега трябва да направите, е да участва активно в ритъм и заниманията на любимите си хора. Присъединете се към тях, когато са заети с рутинните си действия или предложете помощта си в работата им в къщи. Когато отново се окажете в центъра на активните действия, ще разберете върху какво трябва да се съсредоточите.



Близнаци

Когато се возите на влакче в някакъв увеселителен парк, впивате ли се в парапета с всичка сила и и седите ли със затворени очи, докато всичко свърши? Или смело гледате напред, наслаждавайки се на всяко изкачване или завой? Какъвто и да е Вашият стил , сменете го днес с противоположния. Когато сте обхванати от пътна треска, действайте, ръководейки се от своите инстинкти. Ако Ви е трудно да отворите очи, това само показва важността на онова, което трябва да видите. А ако сте привикнали да знаете, какво Ви предстои, възможно е, да е дошло време за някакви тайни.



Рак

Денят не само ще бъде не лош за Вас, а даже в дреболиите ще Ви върви. За значителни мероприятия обстоятелствата няма да са така благоприятни, но пък ще имате възможност да поотложите по-важните неща. Без усилие ще получите помощ и подкрепа не само от близките си хора, но и от съвсем скорошни познати. Жизненият Ви потенциал е висок и самочувствието Ви ще бъде много добро. Втората половина на деня е подходящо време за покупки и няма да възникнат проблеми с правилното използване на наличните средства.



Лъв

Ако говорим по същество, целият Ви живот е основан на способността Ви да водите преговори. Малко отстъпвате, малко Ви остъпват, и постигате взаимоизгодно споразумение. Днес един от преговорите, които водите, ще стане проблемен. Ако Ви се струва, че жертвате прекалено много, надигнете глас. Напълно вероятно е, втората страна да изрази желание за повторно обсъждане. За да стигнете до положителен резултат, трябва да се върнете на масата за преговори, имайки в главата потенциално решение. Ще имате възможност да се заемете с някаква интересна и увлекателна работа, позволяваща да си спечелите репутацията на творец, нестандартно мислещ, и способен да взима оригинални решения.



Дева

Не се стеснявайте да подхождате творчески към възложените Ви задачи, както и да проявявате дадените Ви от природата таланти и способности. Постарайте се да използвате максимално всички възможности, които сега Ви дава небето. Ако сухия, делови и официален стил на общуване не води до желания резултат, потърсете друг начин. Това е добро време за любовни контакти. Ако децата Ви показват непослушание, като начало потърсете конкретната причина за техния инат. Напълно вероятно е, те да имат собствени планове, които съвсем да не съвпадат с Вашите.



Везни

Днес ще Ви бъде доста трудно и самотно, тъй като Вашият любим човек няма да се отличава с решителност и разговорчивост, което значи, че цялата инициатива трябва да проявявате самостоятелно и без ничия помощ, а това няма да помогне за подобряване на настроението.



Скорпион

Днес ще Ви обхване неистово желание да се грижите за някого. Най-вероятно е, Ваша жертва да стане любимият Ви човек. Вашата нежност и грижа ще бъдат толкова, че ще се излеят върху него като кофа с вода, и при това или ледена, или кипяща. Така че не трябва да му се завижда! ...



Стрелец

През днешния ден много ще Ви се иска да се превърнете в истински вълшебник и да започнете да правите за своя любим човек най-различни чудеса. Само че за това просто трябва да знаете, че чудесата ще се възприемат съвсем адекватно - с топлота и благодарност. Замислете се над всичко и сами ще се убедите.



Козирог

Не би трябвало точно днес да демонстрирате своята гордост, тъй като това може да наруши хармонията в семейството или с този, когото обичате. Може да се отрази зле и настроението и на самочувствието Ви. Старайте се да избягвате конфликтни ситуации в работна среда, а и с авторитетни лица.



Водолей

Ще изпитате силно желание днес да пожалите своя любим човек: да го приласкаете, да го погалите и да му обясните, че всичко ще бъде хубаво, и то саъвсем скоро... Имайте предвид, че много мъже възприемат жаленето като унижение на тяхното достойнство. Преди да дадете воля на чувствата си, убедете се, че Вашата половинка не смята така...



Риби

Най-комфортно ще се чувствате сутринта. Затова станете рано и се оптайте бързо да приключите с възложените Ви задачи. Трябва да сте сдържани, отговорни и готови да следвате установените правила, както и да се ограничавате и да спазвате определена дистанция. Има вероятност за неприятна среща с познати или колеги от миналото, с които сте си развалили отношенията. За да не бъдат разкрити тайните Ви, строго се придържайте към установените правила.

