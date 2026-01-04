Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com lamqta.com/horoskop-za-denq/blog Овен Звездите

Овен

Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат добре настроени и ще могат да Ви подкрепят във взимане на решения. Отношенията с роднините ще се нормализират. В любовната сфера ще имате благоприятно време за обсъждания и търсене на компромиси.. Що се отнася до работата и професионалната сфера, то днес е по- добре да избягвате взимането на важни решения и да ги отложите за друг ден.

Телец

Колкото и тъжно да Ви е, да чуете това, Вашият любим човек, освен Вас, има и още много други интереси и увлечения. Днес ще Ви се наложи, за пореден или за първи път да се убедите . Не си струва да ревнувате, защото е безполезно.Ще бъдете напълно удовлетворени и няма да се налага да се сравнявате, ако се научите да се вписвате в живота му хармонично.



Близнаци

Няма да успеете да довършите работите, които, макар и да са били важни, не са успели да Ви увлекат. Няма кого да обвинявате- Вие сами сте захвърлили започнатото насред път, с надеждата, че всичко някак „автоматично” ще приключи. За Ваше съжаление, това не е станало, и днес трябва да се постараете, за да приключите и да се справите със ситуацията. За щастие, Вие сте достатъчно дейни и енергични, за да вземете необходимите мерки.Не би било зле, да намерите съмишленик и помощник измежду близките си хора. Най-важното, което би трябвало той да направи днес е, да Ви изслуша. След това нещата ще се наредят, а Вие ще се почувствате доста по-добре.



Рак

Денят ще бъде посветен на въпроси на кариерата и Вашия професионализъм. През първата половина на деня са възможни проблеми в общуването с ръководството. Може да Ви бъдат поставени нови условия за работа. В домашната сфера също са възможни проблеми , а отношенията с роднините ще бъдат напрегнати. Вечерта може да получите добър съвет от близък човек, по отношение на работата.



Лъв

Лъвовете ще имат повод да се гордеят. Днес представителите на знака ще могат да се справят със сложни задачи, които на много ще се окажат не по силите. Приятно е, че Вашите постижения няма да останат без внимание. Може да разчитате на похвала от хора, чието мнение е много важно за Вас, а също и материалното поощрение. За да завоювате симпатиите на новите познати, ще трябва да се окажете безкористни, и да покажете, че сте способни на благородни постъпки. През днешния ден може да започнете отношения, които да изиграят сериозна роля в живота Ви.



Дева

Към решаването на всякакви финансови въпроси е желателно да подходите сериозно. Откажете се от разточителността, безстопанствеността и от ненужните придобивки. Ще се откажете в печелившо положение, ако умеете икономично да боравите със своите наличности и другите ресурси. Възможно е по това време да Ви помогне старата проверена система за управление на ресурсите, която сте изработвали месеци, даже и години. Не е изкллючено да се наложи да ползвате вещи, които са били в употреба –стари, изпочупени и нуждаещи се от поправка или почистване.



Везни

Проявете творчески подход, използвайки днес достъпните Ви инструменти. Имате под ръка ресурс, от когото не се възползвате, макат че би трябвало да го направите. Възможно е още да не сте го разпознали, затова погледнете на днешния ден от друга гледна точка и вижте, какво ще се получи от това. Възможно е Вашето видение да се окаже замъглено от някакво чувство на вина, но щом разберете, колко много можете да получите, то веднага ще се разсее. Просто трябва да се възползвате от новата възможност, веднага щом се появи...



Скорпион

Постъпките Ви ще се струват на заобикалящите необмислени и екстравагантни. Наблюдават Ви осъдително и с интерес , а съвсем не може да се каже, че това е най-приятното внимание. Още повече е съвсем явно, че никой не се кани да Ви окаже помощ, или поне да Ви даде някакъв полезен съвет. Отношенията с любимия човек ще станат по-хладни. Днес сте заети само и единствено със своите проблеми, а Вашата „половинка” ще се държи като страничен човек. При това денят ще се окаже изключително благоприятен за творческа дейност и у много от представителите на Вашия зодиакален знак ще се проявят неочаквани таланти. Денят ще бъде свързан с големи успехи на новото поприще.



Стрелец

Днес ще бъдете в центъра на вниманието, но това едва ли ще Ви хареса. Цялата работа е в това, че Стрелците през този ден много повече ругаят и критикуват, отколкото да хвалят и поощряват. Освен това не са изключени някои глоби и ограничения. Колегите са настроени към Вас по-лоялно от ръководството, но и те си позволяват някои”бодилчета”. В личните Ви отношения присъства напрегнатост, но тя е от съвсем друг характер. Работата е в това, че възниква необходимост да обсъдите сложни въпроси, които по-рано сте заобикаляли с мълчание. Естествено, при това ще възникнат разногласия. Само че имате възможност да насочите дискусията в конструктивно русло, и да запазите мира.



Козирог

Отделете повече внимание на своя любим човек, защото иначе у него може да възникне усещането, че съвсем не Ви е нужен. И както е известно на всички, работата(каквото и да включва тя) не е вълк, за да глутне някого. Посветете този ден на разходки по алеите на парка. Прекъсвани от време на време за дълги целувки.



Водолей

Помогнете на своя любим човек в неговите работи, дори и той да не Ви е молил за това. Разбира се, не трябва да го пъдите от работното място и да изпълнявате всички негови задължения. Само че ако изведнъж узнаете такава информация, която би Ви била полезна( а сега вероятността за това е твърде голяма), трябва незабавно да му я съобщите. Ще Ви бъдат благодарни.



Риби

Днес имате ден за творчество. Измислете някакъв символ на Вашите отношения. Нарисувайте герб. Съчинете химн. Напишете устав. Съвместното творчество ще Ви сплоти и ще научите за себе си неочаквани и нови неща. А и ще се повеселите на воля!

