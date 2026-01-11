Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

През този ден ще Ви измъчват доста силни душевни болки, и най- добрият лекар ще бъде Вашия любим човек. Именно той най-точно от всички ще Ви постави диагноза, ще Ви изпише най-правилните и необходими лекарства и ще проведе потресаващ курс на лечение. Още утре ще бъдете съвсем здрави!

Телец

Да запазите душевното равновесие и да не се поддавате на провокации - това е главната Ви задача за този ден. Ако успеете да се справите с това, влиянието на негативните тенденции ще бъде минимално. За съжаление е твърде вероятно днес да изневерите на обичайното си здраво мислене и да допуснете много досадни грешки. Избягвайте конфликти и спорове с влиятелни хора. В противен случай рискувате да си осигурите почти всесилен враг. Възможно е да се разочаровате от човек, който дълго време сте харесвали, но това не е беда – скоро ще се породи симпатия към по-достойна особа.



Близнаци

Не е желателно през този ден да започвате нещо принципно ново, грандиозно и сложно, а по-добре се ограничете с ежедневните задължения и се постарайте да доведете до край започнатото. Възможни са сериозни разногласия с деловото обкръжение и ще Ви се стори, че шефовете не Ви оценяват достатъчно, а и претенциите им са необосновани. Прекалено мнителни сте, и общуването с Вас съвсем не е лесно. Към своя любим човек и към всичко онова, което говори,се отнесете с голяма доза скептицизъм. Иначе рискувате да се увлечете по тичане по поредната дъга, и Вашата пълна скорост ще се сблъска с бетонна стена. А скептицизмът ще Ви помогне, да я заобиколите.



Рак

Днес ще бъде достат трудно на Вашия любим човек да се убеди, че наистина го обичате и съвсем нямате намерение да го изоставяте.Затова бъдете готови за неговата подозрителност, мнителност и желание да се иска прошка - просто така, за всеки случай.



Лъв

В началото на деня задълженията Ви може да Ви се сторят тежко бреме, скучна рутина или непосилен товар, който, ако можете, бихте махнали колкото се може по-бързо от плещите си. Всъщност, Вие ще имате възможност да направите постоянната си работа малко по-интересна , а междувременно да разширите своите практически умения и познания. В края на деня ще възприемате задължителните правила доста по-спокойно. Тогава ще придобият особена важност взаимоотношенията с партньорите и приятелите. Пред съперничество с тях е за предпочитане да изберете равноправно сътрудничество.



Дева

Рискувате да загубите много. Днес сте прекалено самоуверени и готови да поставите на карта всичко, което цените и Ви е скъпо. Но неправилната оценка на ситуацията води до щети и ще губите дори и на онези места, които сте считали за свои. Самостоятелните действия изискват определена предпазливост. Дори и да сте свикнали да разчитате изключително на собствените си сили, сега е най-добре да се презастраховате, и това няма да Ви пречи. Отложете подписването на важните документи, големите покупки и решаването на финансовите и имуществени въпреси.



Везни

През този ден за Вас ще съществуват само две мнения –Вашето и неправилното. И , разбира се, ще убеждавате своя любим човек да сподели Вашето, защото е правилно. Само че виждането Ви за света може съвсем сериозно да се различава от неговото и това да е повод всичките Ви опити да завършат с неуспех.



Скорпион

Днес звездите Ви съветват да поиграете на охлюв или костенурка , да се скриете в своята черупка и да не се показвате от нея под никакъв предлог. През този ден сте прекалено нежни и раними, за да подлагате своето тяло и най-вече душата си, под ударите. А тях може да ги нанесе който му е удобно, а Вашия любим човек - на първо място.



Стрелец

Доста дълго време сте успявали много лесно да се справяте с всичко. В ръцете си сте имали и силата, и всичките необходими ресурси. Хората виждат във Вас достатъчно опасен противник. Само че Вие искате от живота повече и единствения начин да го постигнете е, да излезете от своя ъгъл и да се заемете с желаното. Дори и да не изпадате с ентусиазъм от мисълта да запретнете ръкави и да се поизпотите, пак трябва да го направите. Усилията Ви ще доведат до удивителни резултати.



Козирог

Налага се да бъдете много търпеливи: днес пречки и усложнения са възмофни буквално във всички сфери на живота. Особено внимание изискват финансовите дейности. Ще е по-разумно да отложите замислените разходи, за да отложите появата на дупки в бюджета. Търудностите няма да се отразят на Вашето настроение и ще успеете да не допуснете нито лошо настроение, нито апатия. Ще сте готови да се притечете на помощ на всеки, който има нужда, или е попаднал в сложна ситуация. Денят е подходящ за подготовка за организиране на някакво събитие или семейно тържество.



Водолей

Не се страхувате да рискувате в името на това, в което вярвате. Например ако мислите че Вие и някакъв човек има шансове да се окажете свъразни с доста особени чувства, няма да се страхувате, рискувайки се да бъдете в неловка ситуация, да му кажете това. Разбира се, не винаги печелите в казиното на живота, но от време на време Ви се пада джакпота.



Риби

Днес ще успеете по-добре да контролирате своето време. В живота Ви започва период на по-плътно и качествено общуване с обкръжаващия Ви свят, а това ще Ви донесе чувство на удовлетворение. При това положение ще можете сериозно да се замислите за нещата, които Ви пречат. Обърнете внимание на това, как се отнасят към Вас околните. Възможно е да намерите някои важни неща, които да Ви подскажат, как може да намерите недостигащите елементи в главоблъсканицата.

