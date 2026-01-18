Хороскоп за неделя

снимка: pexels.com

Овен

Днешният ден ще донесе нови проблеми, които предстои да решите заедно със своя любим човек, а в карен случай - поединично. Но за това сега просто не си заслужава да мислите. Звездите препоръчват да живеете в днешния ден и да получите от него максимум радост и удоволствия.

Телец

Денят е много подходящ за вътрешна работа над себе си и за анализ на своите усещания. Днешните събития ще оставят дълбока следа във Вашето емоционално състояние, а Вие ще бъдете възприемчиви и чувствителни към всичко. Може да си почивате, да се занимавате с работа в спокойна обстановка. Не са желателни сътресения. В професионалната сфера може да се занимавате със сериозни неща, както и да водите преговори. Романтичните отношения ще бъдат наситени с приятни чувства.



Близнаци

През този ден всяка дума, казана от Вас на любимия Ви човек, ще има над него наистина вълшебна власт. Тя или ще го накара да действа така, както намирате Вие за добре, или по абсолюбно противоположния начин, на обратно. Да владеете такова изключително силно оръжие, ефекта от използването на което е неизвестен, не е лесно, но за сметка на това е интересно.



Рак

Днес трябва да се доверите на своята интуиция и да направите всичко в пълно съответствие с онова, което ще Ви каже, подскаже или покаже. Гласът на разума, разбира се, също не трябва да се игнорира, но ако изведнъж се окаже в конфликт с интуицията, на нея, като на любима дама, трябва да бъдат дадени предпочитания!



Лъв

Днес отношенията с любимия Ви човек неочаквано ще се изменят в по-добра посока. И то толокова неочкавано, че непрекъснато ще търсите някакъв трик в ставащото, и няма да сте в състояние да повярвате в своето щастие. Все пак звездите Ви съветват да не губите ценно време в безполезни размисли, а да се хвърлите в прекрасните преживявания с главата надолу.



Дева

Днес на Вашия любим човек ще се наложи, да решава някакъв много важен и много сложен проблем. В решаването му ще е необходимо и Вашето учатстие - както морално, така и физически. А колко ще бъде трудно, въобще не може да си представите..



Везни

Днес не си заслужава да подавате на своя любим човек дори и най-малкия повод за ревност. Искрата може да се разгори в такъв пламък, че дфа стане страшно не само на Вас, а и на тези , които ще имат нещастието, да се окажат недалече от Вас.



Скорпион

От всички страни ще усетите свеж полъх. Това ще Ви даде необходимото спокойствие, провокирайки едновременно с това присъщото Ви любопитство. Настъпило е отлично време - животът Ви просто гъмжи от свежи идеи, нови хора и даже необикновени приключения. Изследвайте всичко, което Ви попадне. Ако имате влечение към нбеобикновени хора и екзотични места, сега ще имате отлична възможност да ги изучавате. Задавайте интересуващите Ви въпроси и търсете скрит смисъл във всеки отговор.



Стрелец

Денят е благоприятен за тези, които са готови да работят много, упорито и с минимални почивки. Настойчивост, усърдие и нежелание за отстъпки в неблагоприятни обстоятелства Ви помагат да укрепите своите позиции, да завоювате доверието на влиятелни хора, на ръководството и уважаваните колеги. Днес няма да Ви се наложи да прилагате героични усилия , за да се покажете от най-добрата си страна. Възползвайте се от това и укрепете своите позиции. Много интересна картина се оформя в сферата на личните отношения. Очакват Ви големи изкушения, свързани с някакви събития от миналото и с отдавнашни симпатии. Да попаднете в капан е доста лесно, но да се разкъсат паяжините на илюзиите и спомените, ще бъде сложно.



Козирог

Днес в живота Ви може съвършено неочаквано да се появи човек от Вашето минало, а пък Вие въобще нямате причини да откажете на този човек топъл прием. Независимо от начина Ви на раздяла, сега ситуацията е доста различна и отношенията ще са съвсем други. Неговите амбициозни планове биха могли да Ви подтикнат към активни действия и затова се вслушайте в онова, което иска да направи и помогнете да го реализира. Възможно е, това да е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Затова не бързайте и се придвижвайте напред внимателно.



Водолей

Дошло е време да изясните отношенията си с човека, който в последно време не веднъж Ви е карал да преживявате и да се вълнувате. Да сложите точка на някои от проблемните въпроси не е лесно, защото прекрасно разбирате, че това би означавало да сложите точка и на вашите отношения. Но поне трябва да изкажете своите претенции... Нужна Ви е поддръжката от страна на близък човек, на когото няма да се налага да обяснявате, защо всичко ставащо е така сериозно и важно за Вас. Работата ще Ви помогне да се отвлечете и да забравите, но няма да постигнете кой-знае какви резултати. Мислите Ви ще са заети със съвсем други неща...



Риби

Взимайки на раменете си повече отговорности, довеждате своите мисли за реализация на нови проекти до ниво пристрастяване. Да сте обсебени от тази идея всъщност не е чак толкова лошо, стига да успеете да запазите жизненото си равновесие. Положете големи усилия, за да възобновите общуването си с двама приятели, с които отдавна не сте се виждали. Започнете с електронната поща и телефонно позвъняване. Не е лесно да ги улучите, но проявете търпение. На тях също ще им е приятно да се срещнете!

